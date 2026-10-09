Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 10 - 16 octombrie 2026

Între 10 și 11 octombrie după-amiază, Luna Nouă în Balanță, din 10 octombrie, va clarifica lucrurile în privința ideilor lor și a proiectelor profesionale importante pentru care mulți dintre nativi par a fi motivați cu adevărat.

Pentru cei nedumeriți, Luna Nouă va fi un factor astral care va funcționa ca un reflector care va lumina câteva aspecte importante din existența lor, permițându-le să trieze importanța unor interese și să le ierarhizeze corect ori care să scoată în evidență erorile de gândire, inconsistența unor atașamente ori lipsa de direcție a unor opțiuni.

Casa a III-a a comunicării curente, a dialogului cu persoanele cunoscute ocazional, va fi trăită mai intens de către Vărsătorii care nu se vor putea abține să intre în dispute, cu argumente mai mult sau mai puțin convingătoare, dar care vor crea antipatii și atitudini ostile din partea celor cu care se confruntă. Moment șubred pentru cei care vor susține un examen indiferent de materie sau de forma abordată (oral, scris, tehnic, teoretic sau practic).

Între 11 octombrie, după ora 18:21, și 14 octombrie, în zorii zilei, un pericol îi poate pândi pe nativii care nu vor ști să evite situațiile neclare sau despre care nu cunosc detaliile care să-i convingă că merită să se implice într-o acțiune, dacă vor cădea în capcana unor provocări cu un larg ecou în rândul publicului (mai ales în cazul celor care au funcții sau o imagine de apărat); evitați disputele, declarațiile riscante sau falsele „acte de curaj”; filtrați informațiile sau sugestiile venite de la consilieri sau „binevoitori”.