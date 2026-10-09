Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 10 - 16 octombrie 2026

Între 10 și 11 octombrie după-amiază, cel mai important eveniment al momentului și al săptămânii va fi Luna Nouă în Balanță, care se va produce în ziua de 10 octombrie, în sectorul relațiilor parteneriale, postură din care va tempera discuțiile aprinse între soți, asociați, rivali sau oponenți într-un proiect putând să înlesnească chiar o bună înțelegere pe o temă de interes comun ori de eliminare a obstacolelor, de atenuare și identificare a unor soluții constructive.

O notă specială va aduce această fază în cazul celor care nu s-au arătat până acum flexibili în negocieri sau care au respins orice soluție din partea părții adverse.

Între 11 octombrie, după ora 18:21, și 14 octombrie, în zorii zilei, Berbecii vor avea trăiri și stări speciale de îndoială, de neîncredere sau de frică în fața unor decizii care privesc sume importante, din teama de a fi păcăliți sau ca urmare a sesizării unor detalii care îi neliniștesc, pentru că nu li se vor părea normale sau legale în funcție de contextul dat.

Între 14 octombrie, după ora 04:00, și 16 octombrie, după-amiaza, răstimp marcat de instabilitate în gândire; nativii vor avea tendința să se ocupe de mai multe activități în același timp dar nu vor avea spor pentru că vor face greșeli pe care vor trebui să le corecteze ceea ce va fi o pierdere de timp; concentrare greoaie, abordări superficiale ale unor teme în procesul de învățare sau în pregătirea pentru examene.