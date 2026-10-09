Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 10 - 16 octombrie 2026

Între 10 și 11 octombrie după-amiază, solicitarea axei cardiovasculare continuă să fie activă pe fondul celor trei planete retrograde pe un semn de Foc, în tranzit prin casa a VII-a, la care se va adăuga și influența Lunii Noi în Balanță, din 10 octombrie, care va avea loc, în cazul acestor nativi, în casa a XII-a a sănătății pe termen lung.

Deși se va petrece în semnul temperat al Balanței, ea va adăuga forța unei importante duble opoziții a Luminarilor la cele trei planete menționate, amplificând astfel tensiunile organice sau permițând reacții fiziologice, uneori disproporționate față de motivul din viața reală.

Enervări, calmare dificilă, pierderea autocontrolului; un factor determinat ar putea fi o situație dezavantajoasă pentru nativi ca urmare a măsurilor care au fost introduse la serviciu, care îi dezavantajează, sau a unor conflicte cu colegii și superiorii.

Între 11 octombrie, după ora 18:21, și 14 octombrie, în zorii zilei, Luna va traversa casa I a personalității Scorpionilor și, alături de Mercur și Venus, va alcătui o tripletă astrală care va accentua o serie de funcții psihice precum intuiția, presimțirile, telepatia, visele premonitorii, fluxul mental special care le va permite să desfășoare activități bazate pe creativitate și imaginație. Între 14 octombrie, după ora 04:00, și 16 octombrie, după-amiază, activități curente menite să pună în ordine chestiunile administrative, fiscale sau oficiale.