Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 10 - 16 octombrie 2026

Între 10 și 11 octombrie după-amiază, Luna va tranzita casa I a personalității celor despre care vorbim acum și, pe 10 octombrie, se va afla în poziția de Lună Nouă în Balanță, ceea ce va marca șansa unui început într-o direcție de viață personală sau partenerială.

Mai dificil de estimat este ceea ce se va petrece în relația lor cu rudele, pentru că acolo se află Luna Neagră, care, în orice moment, poate genera situații neplăcute, ipoteză astrală care se va contura, poate și mai direct sau mai acut, din a doua parte a zilei de 16 octombrie.

Între 11 octombrie, după ora 18:21, și 14 octombrie, în zorii zilei, atenție la informațiile inexacte cu aer de autenticitate sau la încercările de înșelăciune care pot veni de la persoanele cu care interacționați (furt, păcăleală, dezinformare) ori de la situațiile cu aer de autenticitate venit din partea unor instituții cu credibilitate.

Pe de altă parte, încercați să nu vorbiți prea mult despre proiectele dvs. pentru că oricând se va găsi un „binevoitor” care să „bată toba” sau care să acționeze ilegal sau imoral cu intenția de a vă sabota proiectul. Între 14 octombrie, după ora 04:00, și 16 octombrie, după-amiază, posibil succes în cazul unui examen (verificare, test, audiere), posibilă acceptare a unui punct de vedere sau a unei propuneri în cadrul oficial al unei întâlniri.