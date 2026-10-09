Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 10 - 16 octombrie 2026

Între 10 și 11 octombrie, după-amiază, moment destins în relațiile de familie, posibilă împăcare între nativi și rudele apropiate; Lună Nouă în Balanță, din 10 octombrie, va marca schimbarea viziunii acestora asupra administrării bunurilor comune aflate în regim de coproprietate sau a distribuirii unor beneficii.

De partea cealaltă, viața profesională și activitatea socială, adică funcțiile și răspunderile, vor fi marcate de solicitări dificile, de momente tensionate, de controverse pe tema unor decizii deloc ușor de adoptat sau de implementat, din perspectiva consecințelor pe care acestea le-ar putea avea asupra imaginii și autorității Gemenilor ori a ecoului lor în opinia publică.

Între 11 octombrie, după ora 18:21, și 14 octombrie, în zorii zilei, posibilă veste tristă sau informație destabilizatoare cu privire la un prieten; posibilă discuție în care apar cuvinte nelalocul lor, afirmații care îl vor nedumeri ori care îl vor alarma pe un Geamăn cu privire la autenticitatea sentimentelor unei persoane dragi ori la viitorul relației lor de simpatie, de dragoste sau de atașament.

Între 14 octombrie, după ora 04:00, și 16 octombrie, după-amiază, atmosferă degajată la locul de muncă; mici reglementări convenabile (un program de lucru mai relaxat, un mod de a comunica cu colegii simplificat și eficient, o redistribuire judicioasă a sarcinilor de serviciu, o postură mai bună în sectorul în care angajatul își desfășoară activitatea).