Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 10 - 16 octombrie 2026

Între 10 și 11 octombrie, după-amiază, efortul de a atenua unele tensiuni mai vechi sau de a se integra într-un colectiv care emite cereri, pretenții, revendicări, frustrări la care nativii nu doresc însă să participe.

Totuși, o schimbare, nu radicală, dar semnificativă, s-ar putea produce la locul de muncă, probabil pe fondul influenței Lunii Noi în Balanță, din 10 octombrie. Stare de spirit încărcată de griji și de ecourile acestei perioade, care poartă amprenta solicitărilor din ultima vreme (neliniști, gânduri, spaimă de viitor, dorință de a acționa, dar și mustrări de conștiință sau reproșuri pe care Taurii și le vor face pe fondul unei atitudini sau a unei decizii care nu le convine).

Între 11 octombrie, după ora 18:21, și 14 octombrie, în zorii zilei, neînțelegere între cei născuți în zodia Taurului și partenerii lor de viață, de muncă, de activitate socială sau de afaceri. Taurii ar putea să dea de firul unei minciuni sau de al unui mecanism de cooperare, grație unei intuiții sau a unei atenționări, și astfel ar putea să evite un conflict sau compromiterea unui proiect comun; atenție la ceea ce se poate deduce din afirmațiile sau reacțiile celor apropiați lor.

Între 14 octombrie, după ora 04:00, și 16 octombrie, după-amiază, informații și lămuriri care risipesc îndoiala și elimină erorile de gândire, bazate pe știri neîntemeiate sau incomplete.