Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 3 – 9 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 3 – 9 ianuarie 2026

Între 3 și 4 ianuarie, după-amiaza, cele două case ale sănătății vor primi, în chip diferit, influența Lunii Pline în Rac, din 3 ianuarie.

În principal, această fază privește casa a VI-a a sănătății de fiecare zi și a bolilor scurte dar Luna Plină va mai face două opoziții (alături de Soare), cu Marte și Venus, care tranzitează casa a XII-a a bolilor lungi și cronice. Vizate vor fi sistemul osos, cel articular, regimul calciului și al mineralelor în organism, bolile inflamatorii sau genetice.

Această influență nu va trece în două-trei zile pentru că, între 6 și 10 ianuarie, această triplă conjuncție va înainta cu un grad pe zi (16°, 17°, 18°, 19° și 20° Capricorn), și, pe 10 ianuarie, va face o triplă opoziție, la grad perfect, cu Jupiter, la 20° Rac, ridicând cota de alarmă cu privire la ceea ce poate determina acest context atât în planul sănătății cât și în regimul muncii, fie și numai prin niște informații sau tendințe sesizate de către nativi la locul de muncă.

Tot pe 3 ianuarie, Kiron va reveni la mișcarea directă și va dovedi că secvențele de viață sau deciziile referitoare la școală, învățare, examene de admitere sau în vederea obținerii unor diplome (certificate, atestate), care au fost acceptate în preajma datei de 31 iulie 2025 dar, ulterior, au fost abandonate, valoarea lor nu s-a perimat, astfel că, o temă sau o soluție, respinsă în vara anului trecut, va fi luată din nou în calcul de către Vărsători. Între 4 ianuarie, după ora 15:44′, și 6 ianuarie, după-amiaza, relații parteneriale marcate de orgoliu și prea puțină disponibilitate pentru a găsi o soluție amiabilă.

Între 6 ianuarie, după ora 18:57′, și începutul zilei de 9 ianuarie, calm financiar. Din 9 ianuarie, după ora 02:26′, noianul de știri care conțin adevărul în proporții diferite, niciodată în totalitate, i-a obosit deja pe nativi; de asta, nu mai vor, pentru un timp, să audă nici o informație.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE