CIVIL WAR: Universul Marvel se schimbă. E timpul să alegi: de partea cui ești? Un conflict care s-a manifestat timp de mulți ani ajunge la apogeu, scindând comunitatea supereroilor, punând prietenii pe poziții de luptă între ei. Spider-Man, Avengers, X-Men, Cei patru fantastici… toți au de suferit. Toți trebuie să aleagă cu cine luptă. Nimeni nu va sta deoparte în confruntarea care va schimba regulile jocului pentru totdeauna..

SPIDER MAN: Saga care reunește toate personajele Spider care au existat vreodată!

Dan Slott (Uimitorul Spider-Man) și Olivier Coipel (House of M) fac echipă pentru a vă oferi cel mai mare eveniment din istoria Spider-Man. Mai periculos ca niciodată, Morlun amenință toți eroii din universul Spider, iar de data aceasta nu este singur: familia e alături de el. Orice Spider-Man care a existat vreodată este în pericol!

AVENGERS: SEPARAREA: Admirabila echipă creative formată de Brian Michael Bendis și David Finch

a preluat cârma celor mai puternici eroi ai Pământului pentru a-i duce mai departe decât ar fi putut visa vreodată fanii că este posibil. Acțiunea va începe cu întoarcerea unui membru al echipei pe care toată lumea îl credea mort… iar când se va termina, tot ce știai despre Avengers va fi de domeniul trecutului! Nu ratați saga dramatică care a zguduit istoria universului Marvel.

WOLVARINE. BĂTRANUL LOGAN: O epopee apocaliptică, avându-l pe Wolverine în rolul principal, ne duce cu câteva decenii în viitor în cel mai bun stil Mad Max.Nimeni nu știe ce s-a întâmplat în noaptea în care au căzut eroii.doar că au dispărut cu toții și de atunci răul a triumfat. În ultimajumătate de secol, nimeni nu l-a mai văzut pe bărbatul cunoscutsub numele de Logan. Dar ceva îl va scoate din umbră. Prietenulsău Hawkeye trebuie să călătorească mii de kilometri… pentrua-și duce familia în siguranță. Wolverine se pregătește pentrucălătoria vieții sale.

