Dr. Liviu Ojoga, totul despre durerile de genunchi, la „Bine pentru tine”: Când îţi dai seama că ai nevoie de proteză

„Os pe os”: Momentul critic al protezării

Gonartroza sau degradarea cartilajului articular este o afecțiune care transformă activitățile zilnice într-un calvar.

Dr. Ojoga explică vizual acest proces: „Toți știm cum arată cartilajul… alb, neted, perfect. (Artroza) e ca și cum am fi luat un șmirgel și am fi curățat toată suprafața articulară”.

Faza finală, cunoscută popular sub numele de „os pe os”, lasă pacientul fără opțiuni de control al durerii prin tratamente clasice, singura soluție rămânând artroplastia (protezarea) genunchiului.

Limitările chirurgiei clasice

Deși protezarea se practică de zeci de ani cu succes, chirurgia convențională are o limitare subtilă, dar importantă: aproximativ 20-25% dintre pacienți nu își simt genunchiul „natural”.

Dr. Ojoga subliniază că acest lucru se întâmplă deoarece, în metoda clasică, se folosesc ghiduri de tăiere standard: „Sunt aceleași ghiduri și la dumneavoastră și la mine… 3 grade de rotație externă, 5 grade de valguri. E clar că nu poate să funcționeze la toată lumea. E ca și cum pentru hipertensiune am avea un singur medicament”.

Revoluția CORI: Mapare 3D și Personalizare intraoperatorie

Spre deosebire de alte sisteme, robotul CORI nu are nevoie de un examen CT prealabil (fiind imageless), ceea ce scutește pacientul de iradiere suplimentară. Totul se întâmplă pe masa de operație prin procesul de mapping.

Maparea (Mapping): Chirurgul folosește un stylus (un creion cu senzori) pentru a „desena” suprafața osului. „CORI recreează aproape instantaneu 3D genunchiul pacientului”, explică medicul.

Planificarea (Planning): Este etapa 100% umană. Chirurgul stabilește cum vrea să poziționeze componentele pentru un balans ligamentar perfect.

Execuția: Aici intervine precizia matematică a robotului. În loc de fierăstrăul clasic, CORI folosește o freză de înaltă precizie (asemănătoare celei stomatologice, dar condusă electronic). „Freza este comandată de robot. Ea taie exact cât trebuie. Nu poate să taie mai mult, nu poți să greșești în plus”.

Rezultatul: Un genunchi care „se simte” natural

Marea victorie a chirurgiei robotice este balansarea ligamentară. Dr. Ojoga evidențiază importanța echilibrului: „Degeaba e balansat în extensie, dacă în timpul flexiei devine prea strâns. De asta personalizăm intervenția: nu proteza în sine, ci modul de implantare”. Această acuratețe de „zecime de milimetru” permite pacienților nu doar să meargă, ci să revină la activități complexe precum schiul, tenisul sau dansul la evenimente sociale.

Recuperarea și viitorul

Deși există un trend internațional de „fast-track surgery” (externare în aceeași zi), dr. Ojoga rămâne un adept al siguranței, preferând un spitalizare de 3 zile pentru monitorizare postoperatorie atentă. Privind spre viitor, medicul este convins că în câțiva ani chirurgia robotică va deveni singura metodă acceptată, la fel cum artroscopia a înlocuit chirurgia deschisă: „Diferența între operația clasică și cea robotică este ca diferența între a cumpăra un costum de serie, pe care încerci să-l mai ajustezi, și a face unul «su misura», unde ți se iau măsurile exacte”.

Prin precizie, repetitivitate și eliminarea erorii umane de execuție, sistemul CORI și echipa condusă de dr. Liviu Ojoga deschid drumul către o viață fără durere, unde tehnologia și măiestria medicală lucrează în simbioză perfectă.