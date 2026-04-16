Dr. Liviu Ojoga, totul despre durerile de genunchi, la „Bine pentru tine”: Când îţi dai seama că ai nevoie de proteză

„Os pe os”: Momentul critic al protezării

Gonartroza sau degradarea cartilajului articular este o afecțiune care transformă activitățile zilnice într-un calvar.

Dr. Ojoga explică vizual acest proces: „Toți știm cum arată cartilajul… alb, neted, perfect. (Artroza) e ca și cum am fi luat un șmirgel și am fi curățat toată suprafața articulară”.

Faza finală, cunoscută popular sub numele de „os pe os”, lasă pacientul fără opțiuni de control al durerii prin tratamente clasice, singura soluție rămânând artroplastia (protezarea) genunchiului.

Limitările chirurgiei clasice

Deși protezarea se practică de zeci de ani cu succes, chirurgia convențională are o limitare subtilă, dar importantă: aproximativ 20-25% dintre pacienți nu își simt genunchiul „natural”.

Dr. Ojoga subliniază că acest lucru se întâmplă deoarece, în metoda clasică, se folosesc ghiduri de tăiere standard: „Sunt aceleași ghiduri și la dumneavoastră și la mine… 3 grade de rotație externă, 5 grade de valguri. E clar că nu poate să funcționeze la toată lumea. E ca și cum pentru hipertensiune am avea un singur medicament”.

Revoluția CORI: Mapare 3D și Personalizare intraoperatorie

Spre deosebire de alte sisteme, robotul CORI nu are nevoie de un examen CT prealabil (fiind imageless), ceea ce scutește pacientul de iradiere suplimentară. Totul se întâmplă pe masa de operație prin procesul de mapping.

Maparea (Mapping): Chirurgul folosește un stylus (un creion cu senzori) pentru a „desena” suprafața osului. „CORI recreează aproape instantaneu 3D genunchiul pacientului”, explică medicul.

Planificarea (Planning): Este etapa 100% umană. Chirurgul stabilește cum vrea să poziționeze componentele pentru un balans ligamentar perfect.

Execuția: Aici intervine precizia matematică a robotului. În loc de fierăstrăul clasic, CORI folosește o freză de înaltă precizie (asemănătoare celei stomatologice, dar condusă electronic). „Freza este comandată de robot. Ea taie exact cât trebuie. Nu poate să taie mai mult, nu poți să greșești în plus”.

Rezultatul: Un genunchi care „se simte” natural

Marea victorie a chirurgiei robotice este balansarea ligamentară. Dr. Ojoga evidențiază importanța echilibrului: „Degeaba e balansat în extensie, dacă în timpul flexiei devine prea strâns. De asta personalizăm intervenția: nu proteza în sine, ci modul de implantare”. Această acuratețe de „zecime de milimetru” permite pacienților nu doar să meargă, ci să revină la activități complexe precum schiul, tenisul sau dansul la evenimente sociale.

Recuperarea și viitorul

Deși există un trend internațional de „fast-track surgery” (externare în aceeași zi), dr. Ojoga rămâne un adept al siguranței, preferând un spitalizare de 3 zile pentru monitorizare postoperatorie atentă. Privind spre viitor, medicul este convins că în câțiva ani chirurgia robotică va deveni singura metodă acceptată, la fel cum artroscopia a înlocuit chirurgia deschisă: „Diferența între operația clasică și cea robotică este ca diferența între a cumpăra un costum de serie, pe care încerci să-l mai ajustezi, și a face unul «su misura», unde ți se iau măsurile exacte”.

Prin precizie, repetitivitate și eliminarea erorii umane de execuție, sistemul CORI și echipa condusă de dr. Liviu Ojoga deschid drumul către o viață fără durere, unde tehnologia și măiestria medicală lucrează în simbioză perfectă.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Dr. Liviu Ojoga, totul despre durerile de genunchi, la „Bine pentru tine”: Când îţi dai seama că ai nevoie de proteză
Parteneri
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
GSP.RO
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Libertateapentrufemei.ro
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Românii riscă amenzi de 5.000 de lei pentru fațadele neîngrijite și gardurile degradate
Știri România 18:01
Românii riscă amenzi de 5.000 de lei pentru fațadele neîngrijite și gardurile degradate
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Contestația liderului mercenarilor a fost respinsă
Știri România 17:44
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Contestația liderului mercenarilor a fost respinsă
Parteneri
Europa mai are kerosen pentru avioane doar pentru „aproximativ șase săptămâni”. Șeful IEA: urmează scumpiri și chiar anularea unor zboruri
Adevarul.ro
Europa mai are kerosen pentru avioane doar pentru „aproximativ șase săptămâni”. Șeful IEA: urmează scumpiri și chiar anularea unor zboruri
Răzvan Burleanu, replică tăioasă pentru Edi Iordănescu: „Trebuie să-l înțelegeți, cred că a regretat că nu a continuat”
Fanatik.ro
Răzvan Burleanu, replică tăioasă pentru Edi Iordănescu: „Trebuie să-l înțelegeți, cred că a regretat că nu a continuat”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Monden

Cum au apărut Cristina Spatar și soțul ei în Egipt, după ce s-a spus că au probleme în căsnicie
Stiri Mondene 17:46
Cum au apărut Cristina Spatar și soțul ei în Egipt, după ce s-a spus că au probleme în căsnicie
Cine e regizorul român care deține peste 70 de mașini, dintre care 32 de epocă. Din colecția sa face parte și mașina lui Benny Andersson de la trupa ABBA
Stiri Mondene 17:03
Cine e regizorul român care deține peste 70 de mașini, dintre care 32 de epocă. Din colecția sa face parte și mașina lui Benny Andersson de la trupa ABBA
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
ObservatorNews.ro
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Parteneri
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
GSP.ro
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Mediafax.ro
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Wowbiz.ro
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
VIDEO El este preotul care a sfârșit carbonizat în locuința sa din Onești. A reușit să iasă din casă la timp, dar s-a întors crezând că a uitat ceva
KanalD.ro
VIDEO El este preotul care a sfârșit carbonizat în locuința sa din Onești. A reușit să iasă din casă la timp, dar s-a întors crezând că a uitat ceva

Politic

PNL atacă fără menajamente PSD, care cere demisia lui Bolojan: „Grindeanu e parte a problemei, piromanul NORDIS dă foc României”
Politică 15:02
PNL atacă fără menajamente PSD, care cere demisia lui Bolojan: „Grindeanu e parte a problemei, piromanul NORDIS dă foc României”
Oana Gheorghiu spune că se pot construi cinci spitale regionale cu pierderile înregistrate de cele peste 1.500 de companii de stat
Politică 14:33
Oana Gheorghiu spune că se pot construi cinci spitale regionale cu pierderile înregistrate de cele peste 1.500 de companii de stat
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Cât costă ochelarii cu care Lamine Yamal s-a afișat în Champions League. Puțini români își permit să-i cumpere
Fanatik.ro
Cât costă ochelarii cu care Lamine Yamal s-a afișat în Champions League. Puțini români își permit să-i cumpere
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi