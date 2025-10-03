Pierderea rapidă în greutate i-a adus complicații

În vârstă de 57 de ani, britanica Julie Reilly lucrează într-o cofetărie, unde tentațiile sunt la tot pasul, iar kilogramele în plus s-au tot acumulat.

Așa că Julie a decis să slăbească cu ajutorul injecțiilor Mounjaro, disponibile și pe piața din România. 

Însă, femeia a ajuns să își piardă vezica biliară după ce a dezvoltat calculi biliari, efect secundar frecvent al tratamentului.

Când a început injecțiile în august 2024, Julie cântărea 76 kg, cu un IMC de aproape 32.

După un an, scăderea în greutate a fost spectaculoasă, dar durerile abdominale au devenit insuportabile. În total, femeia a slăbit 22 de kilograme. 

„Nu am mai simțit niciodată o durere ca asta, mă rostogoleam literalmente pe podea, nu mă puteam ridica în picioare”, a povestit ea.

Medicii au descoperit calculi biliari

În mai 2025, o ecografie a arătat mai multe pietre la vezica biliară, iar în august a fost necesară operația de extirpare a organului. 

„Dacă aș fi știut că provoacă pietre la vezica biliară, nu l-aș fi luat de la bun început”, spune Julie.

În cazul tratamentului cu Mounjaro, problemele cu fierea sunt frecvente. Prospectul medicamentului avertizează că pietrele la fiere pot apărea la 1 din 10 persoane, iar infecțiile biliare la 1 din 100.

Deși prospectul Mounjaro avertizează asupra riscurilor, femeia consideră că explicațiile nu sunt suficient de clare. 

„Nu se spune asta, nimeni nu-ți spune că ar putea provoca pietre la vezica biliară”, susține ea.

„Mi-a fost extirpată vezica biliară. Am slăbit mult nu doar pentru că am fost pe Mounjaro, ci și pentru că nu am putut mânca.” 

„Oamenii spun că nici măcar nu arăt ca aceeași persoană.”, a spus Julie.

Producătorul: siguranța pacienților este prioritară

Eli Lilly, compania care produce Mounjaro, afirmă că monitorizează atent efectele adverse.

Un purtător de cuvânt al Eli Lilly, care produce Mounjaro, a declarat: „Siguranța pacienților este prioritatea principală a Lilly”.

„Prospectul avertizează că pietrele la vezica biliară reprezintă un efect secundar frecvent atunci când medicamentul este utilizat pentru gestionarea greutății”, a transmis compania.

Tot mai multe voci avertizează asupra efectelor secundare grave ale injecțiilor pentru slăbit, utilizate pe scară largă în Marea Britanie.

Ozempic și alte medicamente de slăbit au efecte și asupra turismului.

