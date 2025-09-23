Efecte secundare alarmante

Medicamentele din clasa agoniștilor GLP-1, precum Ozempic și Munjaro, dezvoltate inițial pentru diabet, sunt acum folosite de milioane de oameni pentru pierderea în greutate.

Însă farmacista Deborah Grayson, cu trei decenii de experiență, avertizează:

„Văd și aud despre o creștere a numărului de pacienți care suferă de probleme intestinale grave și de lungă durată, cauzate chiar de injecțiile pentru pierderea în greutate care ar trebui să îi ajute. Aceste afecțiuni le schimbă viața. Acești agoniști ai receptorilor GLP-1 funcționează prin încetinirea activității stomacului pentru a face oamenii să se simtă sătui mai repede. De aceea sunt atât de eficienți pentru pierderea în greutate, dar pentru unii, acest efect poate deveni un blestem.”

Farmacista a subliniat că nu ar lua niciodată astfel de injecții pentru slăbit.

Gastropareza – „blestemul” invizibil

Cel mai frecvent diagnostic raportat este gastropareza, o afecțiune în care stomacul nu mai golește alimentele normal. Simptomele includ sațietate rapidă, greață, balonare și dureri de stomac.

„Deși am crezut întotdeauna că aceste probleme se vor rezolva odată cu oprirea injecțiilor, acum descoperim că acest lucru nu este întotdeauna adevărat, lăsând mulți pacienți cu simptome permanente.”, spune farmacista.

În Marea Britanie, doar 14 din 100.000 de persoane sunt diagnosticate cu gastropareză. Boala poate afecta orice vârstă, dar este de două ori mai frecventă la femei și apare cel mai des între 18 și 39 de ani, potrivit Guts UK.

„Acest lucru nu este doar inconfortabil; îți schimbă viața. Mâncatul devine stresant, aportul nutrițional scade și, în cazuri grave, poate apărea malnutriția. Viața de zi cu zi – chiar și savurarea unei mese în familie – se poate transforma într-o luptă constantă împotriva grețurilor și durerii.”

NHS recomandă consultarea medicului de familie în cazul simptomelor precum sațietate rapidă, greață, vărsături după mese, dureri stomacale persistente, arsuri la stomac sau balonare ce durează peste trei săptămâni, posibile semne ale gastroparezei.

Farmacista Grayson avertizează că aceste simptome duc frecvent la prescrierea excesivă a inhibitorilor pompei de protoni (IPP), care nu tratează cauza și pot agrava starea.

„Prevăd că vom vedea mai mulți oameni care se confruntă atât cu gastropareză persistentă, cât și cu dependență de IPP.”, subliniază farmacista.

„Ironia este că un tratament menit să îmbunătățească sănătatea poate cauza indirect complicații gastrointestinale pe termen lung și utilizarea suplimentară a medicamentelor.”

Alte riscuri asociate injecțiilor de slăbit

Pe lângă tulburările digestive, au fost raportate și cazuri de pancreatită acută și cronică.

Unele cazuri de pancreatită, despre care se pare că sunt legate de medicamentele GLP-1 (agoniști ai receptorilor peptidici-1 de tip glucagon), au dus la decese.

Autoritățile sanitare britanice investighează legăturile dintre injecțiile pentru slăbit și aceste complicații.

Ozempic și alte medicamente de slăbit au efecte și asupra turismului.

Apel la precauție

Grayson îndeamnă pacienții și medicii să fie vigilenți:

„Oricine începe aceste injecții ar trebui să fie pe deplin conștient de potențialul apariției unor probleme digestive severe și, în unele cazuri, permanente.”

Medicamentele GLP-1, inițial dezvoltate pentru diabet, sunt acum folosite pe scară largă pentru pierderea în greutate, cu 1,5 milioane de britanici utilizatori până la începutul verii.

Și în România, acestea au devenit din ce în ce mai populare.

Deborah Grayson, de la „Digestie cu încredere”, avertizează asupra posibilelor efecte ireversibile, chiar și după utilizare pe termen scurt. Efectele secundare frecvente sunt gastrointestinale, precum greață, constipație și diaree.

