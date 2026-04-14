Inteligența artificială, cheia descoperirii

Cercetătorii de la Universitatea Purdue și Universitatea din China de Sud au folosit inteligența artificială pentru a crea un aliaj complet nou.

Algoritmul dezvoltat a analizat 81 de caracteristici fizico-chimice ale elementelor, inclusiv comportamentul electronilor și interacțiunea acestora în procesul de imprimare 3D.

Rezultatele studiului au fost publicate în revista International Journal of Extreme Manufacturing.

Performanțe impresionante: mai rezistent și mai flexibil

Noul material oferă performanțe remarcabile comparativ cu tipurile de oțel existente:

rezistență crescută cu aproximativ 30%

de două ori mai flexibil

rezistență ridicată la coroziune

Testele au confirmat că aliajul poate rezista la aproximativ 1.713 megapascali și se poate întinde cu peste 15% înainte de rupere.

Autorii studiului subliniază impactul major al descoperirii.

„Această strategie a accelerat dramatic procesul de descoperire și a permis introducerea unei strategii de procesare scurtă și cu costuri reduse pentru fabricarea aditivă a oțelurilor UHSDS [cu rezistență și ductilitate ultra-înaltă ] cu o rezistență excepțională la coroziune, depășind astfel limitările critice ale oțelurilor fabricate aditiv în prezent”, arată autorii studiului.

De ce este important pentru imprimarea 3D

Imprimarea 3D a metalului vine cu câteva beneficii evidente, cum ar fi reducerea risipei de materiale, permiterea de forme complexe, scurtarea timpiilor de producție.

Totuși, până acum, majoritatea metalelor nu erau create special pentru acest proces, ceea ce ducea la defecte și limitări.

Noul aliaj rezolvă această problemă, fiind proiectat exact pentru imprimarea 3D, inclusiv pentru tehnologia de fuziune cu pat de pulbere laser (LPBF).

Unul dintre cele mai importante avantaje ale noului tip de oțel este rezistența la coroziune. Materialul se degradează cu doar 0,105 mm pe an, performanță mai bună decât ceea ce exista până acum pe piață.

Acest lucru îl face ideal pentru industria aerospațială, sectorul maritim și construcții expuse la umiditate.

Cercetătorii cred că această metodă bazată pe inteligență artificială ar putea revoluționa dezvoltarea materialelor. Deși tehnologia trebuie adaptată pentru alte tipuri de metale, ea deschide drumul către o nouă generație de materiale: mai rezistente, mai durabile și mai ușor de produs.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE