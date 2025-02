Această nouă tehnologie ar putea fi folosită în industria aerospațială pentru avioane, elicoptere și nave spațiale, reducând consumul de combustibil fără a compromite siguranța, spun oamenii de știință. „Sperăm că aceste noi materiale vor duce la componente mai ușoare și mai eficiente, care să reducă cererea de combustibil în timpul zborului”, a declarat Tobin Filleter, profesor de inginerie la Universitatea din Toronto, potrivit sursei citate.

Cercetătorii au utilizat învățarea automată și imprimarea 3D pentru a crea aceste nanomateriale, care sunt de două ori mai rezistente decât modelele existente în prezent.

„Acest lucru poate ajuta, în cele din urmă, la reducerea amprentei de carbon a aviației.” , a mai spus Filleter.

În mod normal, materialele puternice sunt și fragile, spun specialiștii. De exemplu, o farfurie ceramică poate susține o greutate mare, dar se sparge ușor. Cu ajutorul inteligenței artificiale, s-a obținut un material cu o structură îmbunătățită, care distribuie uniform tensiunea și previne ruperea bruscă.

„Când m-am gândit la această provocare, mi-am dat seama că este perfectă pentru învățarea automată”, a spus Peter Serles, cercetător la Caltech, pentru aceeași sursă.

Folosind un algoritm special, echipa a reușit să identifice formule ideale pentru material, care să fie atât ușoare, dar și rezistente. După testare, cercetătorii au descoperit că ceea ce au obținut poate fi de cinci ori mai rezistent decât titanul.

„Aceasta este prima dată când AI este folosită pentru a optimiza astfel de materiale, iar rezultatele sunt surprinzătoare. Dacă am înlocui piesele din titan ale unui avion cu acest material, am putea economisi până la 80 de litri de combustibil pe an pentru fiecare kilogram înlocuit””, a mai explicat Serles.

Următorul pas, au anunțat cercetătorii, este să extindă producția pentru a crea componente mai mari și mai eficiente. Această descoperire ar putea revoluționa industria aviației și a transportului.

