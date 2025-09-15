Cazul tinerei din SUA care a ajuns la spital din cauza consumului de matcha

O tânără americană a ajuns la spital din cauza consumului excesiv de matcha, o băutură populară și în România. Lynn Shazeen, în vârstă de 28 de ani, a fost diagnosticată cu anemie severă în urma analizelor de sânge.

Lynn obișnuia să bea matcha de două ori pe săptămână, însă după un timp a ajuns de urgență la spital.

„Nivelurile mele de fier au scăzut din cauză că am băut prea mult matcha”, a spus tânăra, pentru presa străină.

După ce a devenit viral clipul în care Lynn a ajuns la spital din cauza celebrei băuturi, tânăra a revenit cu explicații în mediul online. Având în vedere consumul excesiv de matcha și faptul că este anemica, tânăra din SUA a avut nevoie de perfuzii cu fier pentru a-și regla deficitul din organism și anemia.

„Sunt anemică, iar când spun super anemică, mă refer că sunt cu adevărat super anemică”, a explicat ea pe TikTok.

Riscurile și pericolele când bem matcha, explicate de specialiști

Matcha are o serie de beneficii importante pentru organism, în urma cărora a devenit și extrem de populară în toată lumea. După ce am aflat de cazul tinerei din SUA și am văzut numeroase comentarii pe TikTok referitoare la efectele consumului excesiv, am luat legătura cu nutriționistul Ana Maria Demetrescu pentru a afla ce pericole există.

„Matcha este o băutură obținută obținută prin măcinarea frunzelor de ceai verde, Camellia sinensis se numește. Față de cealaltă plantă de ceai verde, aceasta este cultivată la umbră și tocmai de aceea are și un gust diferit față de ceaiu verde. Totuși, la fel ca în cazul ceaiului verde, conține o cantitate mare de cofeină, iar aici este mica problemă”, spune ea.

Ana Maria Demetrescu a explicat, pentru Libertatea, care sunt riscurile pentru persoanele cu anemie sau cu deficit de calciu.

„Dacă este consumată în exces, indiferent că este consumată cu apă sau cu lapte, cofeina și taninii împiedică absorbția calciului și a fierului în organism. Deci putem să avem probleme în această direcție, fie să facem o cădere de calciu sau să ne scadă foarte mult fierul, mai ales pentru persoanele care asimilează fierul foarte greu și să ducă la anemie”, a precizat nutriționistul, pentru Libertatea.

Ce beneficii are matcha

Indiferent că vorbim despre băuturile preparate cu apă sau cele cu lapte, există și o serie de beneficii ale consumului de matcha. În primul rând, Ana Maria Demetrescu atrage atenția asupra faptului că matcha poate fi un bun înlocuitor al cafelei, însă atâta timp cât știm sigur că nu există alte probleme de sănătate.

„Ca beneficii, într-adevăr are puține calorii. Tocmai de aceea este consumată fără a exista o restricție din punct de vedere caloric, plus că este un foarte bun înlocuitor al cafelei, pentru cine nu poate să consume cafea. Este un bun înlocuitor, oferă energia pentru o zi și conține și antioxidanți la fel ca ceaiul verde tradițional”, spune nutriționistul.

Pe de altă parte, având în vedere că vorbim de un produs ce conține cofeină, matcha poate fi benefic și pentru persoanele cu hipotensiune.

„Pentru persoanele cu tensiune scăzută, aceasta poate crește un pic valorile și previne și apariția unor afecțiuni cronice. Există aceleași beneficii pe care le întâlnim și în cazul ceaiului verde, dar în același timp este și un foarte bun diuretic”, mai explică nutriționistul.

Nu trebuie să uităm nici de proprietățile antioxidante ale ceaiului verde, proprietăți pe care nutriționistul spune că le putem regăsi și la matcha. Totuși, nutriționistul recomandă ca mai întâi să fim atenți la organismul nostru după ce consumăm matcha și să ne asigurăm că băutura este digerată cum trebuie, fără să creeze eventuale neplăceri din punct de vedere al sănătății.

„Unele studii spun că ajută și pe partea de scădere a colesterolului și contribuie și la prevenirea bolilor de inimă, dar trebuie să ținem cont aici și că dacă sunt persoane cu hipertensiune, dacă consumă această băutură pot avea dificultăți, poate crește tensiunea.

Dacă sunt anumite afecțiuni la nivelul corpului, este bine să o testăm mai întâi și să nu consumăm în exces mai ales pentru că poate să ducă la palpitații sau la creșterea tensiunii”, a mai precizat ea.

Cum și în ce cantități se poate consuma matcha

În cazul în care vorbim de persoane sănătoase, care nu au probleme cu anemia sau deficitul de calciu, persoane care nu au tensiunea mare, atunci consumul de matcha nu are contra indicații.

„Depinde foarte mult de fiecare persoană și cum asimilează, cum digeră această băutură și mai ales dacă sunt anumite probleme. Sunt persoane care pot consuma matcha fără nicio problemă, însă trebuie să ținem cont de scăderea calciului și a fierului din organism.

Așa cum am spus, această băutură conține o substanță numită taninii și împiedică absorbția fierului și atunci poate să ducă la alte tulburări alimentare și căderi de calciu sau dureri de cap, deshidratare. Dacă bem o cană de matcha ar fi bine să bem și o cană de capă.

Este bine să fie consumată în limite normale, recomand maxim două căni pe zi, dar mare atenție pentru că de asemenea consumată pe termen lung poate să afecteze organismul”, a mai explicat nutriționistul Ana Maria Demetrescu.

Istoria matcha și cum a apărut băutura populară

Istoria matcha începe în China, unde ceaiul verde a fost consumat pentru prima oară încă din secolul al IX-lea. Prepararea sub formă de pudră fină, asemănătoare matcha, a fost perfecționată mai târziu în Japonia, în secolul al XII-lea, când călugărul budist Myoan Eisai a adus semințe de Camellia sinensis și cunoștințele despre ceai în țară.

În Japonia, matcha a devenit rapid o parte esențială a culturii, fiind asociată cu ceremonia tradițională a ceaiului (chado sau sadō) care pune accent pe armonie, respect și simplitate. Ceremonia de ceai, cu ritualurile sale elaborate de preparare și servire a matcha, a contribuit la popularizarea și rafinarea acestei băuturi. Matcha a fost îndrăgită atât de samurai, cât și de călugări budiști, fiind consumată în cadrul meditațiilor și ritualurilor spirituale.

Regiunea Uji din Japonia este renumită pentru producția de matcha de cea mai înaltă calitate, iar tradițiile de cultivare și procesare a ceaiului s-au transmis din generație în generație timp de secole. Produsele finale implică o cultivare specială la umbră a plantei pentru a mări conținutul de clorofilă și aminoacizi, culminând cu măcinarea fină a frunzelor pentru a obține pudra vibrantă și gustoasă cunoscută sub numele de matcha.

