Matcha, din Japonia în trendurile internaționale

Matcha este un ceai verde de înaltă calitate care este măcinat fin sub formă de pulbere. Mulți oameni au început să bea ceai matcha în loc de cafea, pentru beneficiile sale.

Matcha se obține în Japonia după ce frunzele de ceai verde sunt măcinate sub formă de pudră fină, „printr-o metodă tradițională de aproape 900 de ani”.

„Matcha are la bază ceaiul verde pe care îl cunoaștem cu toții – planta Camellia sinensis. Doar că Japonia are o tehnică specială de cultivare, recoltare și procesare pentru a obține Matcha… Este singurul ceai în care frunză este consumată în întregime, ceea ce îl face extrem de concentrat în antioxidanți și aminoacizi, cum este L-teanina”, a explicat Alina Pescaru, Co-Fondator MatchaBar, potrivit Agro-Tv.

Procesul tradițional japonez

Culturile sunt umbrite cu 20-30 de zile înainte de recoltare pentru a stimula clorofila și aminoacizii.

Frunzele tinere din prima recoltă sunt aburite, uscate și măcinate lent pe mori de granit pentru a preveni oxidarea.

„Procesul este complex și specific Japoniei… Matcha din China nu este la același nivel calitativ față de cea din Japonia”, subliniază Alina Pescaru.

Matcha se împarte în două mari categorii: grad ceremonial, folosit în ritualuri, cu gust umami, preparat doar cu apă, și grad culinar, obținut din recoltele ulterioare, folosit la gătit și băuturi.

„Plantele sunt recoltate manual, iar pentru Matcha Ceremonial doar frunzele tinere din prima recoltă de primăvară. (..) Pentru Matcha de grad Ceremonial, se îndepărtează toate nervurile și tulpina, rămânâd doar partea fragedă a frunzei. În final, se macină lentă cu ajutorul morilor de granit tot pentru a preveni oxidarea, până devine pudră o ultra-fină”, a explicat Alina Pescaru.

Matcha Ceremonial nu trebuie amestecat cu lapte – Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Între acestea, fermierii au creat sub-grade precum Premium, Tradițional sau Culinar Superior.

„Matcha Ceremonial nu este destinat băuturilor tip latte și nu trebuie utilizat în exces – este necesar să fie consumat cu respect, simplu, doar cu apă, nu mixat cu lapte sau arome.”, avertizează co-fondatoarea MatchaBar.

Cererea globală depășește oferta

Fermierii japonezi se confruntă cu un dezechilibru major între cerere și producție.

„Cererea globală a crescut accelerat și Japonia se confruntă cu mari provocări legate de producție. Deja încă din 2024, cei mai mulți producători japonezi nu mai accepta clienți noi. Cererea care depășește cu mult oferta vă aduce și creșteri de preturi din toamna anului 2025, odată cu apariția pe piață a ceaiului din noua recoltă.”, a declarat Alina Pescaru.

În Kyoto, valurile de căldură au afectat culturile de ceai. Exporturile de ceai verde au crescut cu 16% ca volum și 25% ca valoare în 2024, potrivit Ministerului Agriculturii al Japoniei.

„Matcha va deveni mai rar și mai scump, dar nu vă dispărea. În schimb ne vom confrunta cu siguranță cu Matcha de calitate inferioară, industrială și chiar fake matcha, care vă deveni foarte accesibilă pe scară largă. Matcha real, japonez vă fi din ce în ce mai apreciat, dar vă rămâne!”, a mai spus Alina Pescaru.

Matcha va deveni „un produs de nișă, select”, „ un „lux” sănătos pentru cei care îl cunosc și respectă”, adaugă specialista.

Matcha în România

Băutura a început să câștige popularitate în România după 2018, explodând ca fenomen în 2024.

Publicul variază de la tineri conectați la trenduri, la seniori care înlocuiesc cafeaua sau români pasionați de cultura japoneză.

Și Irina Ponta, fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta, de 17 ani, a inspirat lansarea primului meniu complet de matcha dintr-o cofetărie din București.

