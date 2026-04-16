Mitul eredității: Nu se transmite genetic „lipsa dilatației”

Doamna profesor, unul dintre mesajele de pe panouri afirmă că dacă o mamă face cezariană, „lipsa dilatațiilor și a contracțiilor se transmite genetic” fiicei sale. Este acest lucru posibil?

În primul rând, acest mesaj este complet greșit. Nu există „mai multe dilatații”. Există un singur col uterin care, pe măsură ce travaliul avansează, suferă un proces de înmuiere și ștergere. Lipsa contracțiilor nu se transmite genetic. Gena se obține din structurile genetice de la mamă și de la tată, nu vorbim aici de factori epigenetici; este, clar, un nonsens. Fiecare sarcină și fiecare organism feminin sunt unice. O mamă care naște prin cezariană nu își condamnă fiica la aceeași procedură din motive genetice. Este o dezinformare care induce o teamă nejustificată viitoarelor generații de mame.

Impactul psihologic: „Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”

O altă idee vehiculată este că operația cezariană ar afecta instinctul matern sau legătura profundă dintre mamă și bebeluș. Ce le spuneți mamelor care citesc asta?

Le spun că este un mit crud care nu face decât să inducă un sentiment de vinovăție mamelor care au trecut printr-o intervenție salvatoare. Instinctul matern și atașamentul sunt procese neuro-hormonale și emoționale complexe care se dezvoltă prin îngrijirea și prezența mamei, nu prin modalitatea mecanică de expulzie a fătului. Ca mamă, indiferent cum ai născut, ai adus pe lume un copil. Nu înseamnă că dacă ai născut pe cale naturală ești „mult mai mamă” decât o altă femeie care a născut prin cezariană. Noțiunea de a fi o „adevărată mamă” doar prin naștere naturală, pe care o promovează aceste panouri, nu are legătură cu realitatea. Stigmatizarea mamelor este profund dăunătoare pentru sănătatea lor mintală și pentru dinamica familiei.

Când devine periculoasă insistența pentru „natural cu orice preț”

Campania stradală pare să sugereze că nașterea naturală este singura cale corectă. Când devine periculoasă această insistență?

Devine periculoasă atunci când ignorăm contextul clinic. Există situații clare, cum ar fi diabetul gestațional, obezitatea maternă sau macrosomia fetală (bebeluși cu greutate foarte mare). În aceste cazuri, forțarea unei nașteri naturale poate duce la traumatisme severe, la ruperea claviculei bebelușului sau la suferință fetală acută. „Nici ce este mare, nici ce este mic nu e bun”, spunem noi în medicină. O greutate normală este ideală, dar când fătul este prea mare, cezariana este singura metodă sigură pentru a aduce pe lume un copil sănătos.

Un alt mesaj spune că cezariana „scoate din funcțiune procesul vital al nașterii naturale”. Cum comentați?

Din nou un mesaj greșit. Sunt situații în care pacienta intră în travaliu, deci procesul începe. Cezariana nu este decât o opțiune în momentul în care vedem că apare suferința fetală sau o disproporție cefalopelvică (copilul nu poate trece prin bazinul mamei). Cele două nu se exclud, ci sunt modalități care se pot întrepătrunde pentru a salva viața.

Procentul nașterilor prin cezariană la nivel național: 60%

De ce la Spitalul Universitar de Urgență București procentul depășește 70%?

La Spitalul Universitar, media depășește 70%, față de media națională care este în jur de 60%. Acest procent foarte mare se datorează faptului că suntem un spital interdisciplinar de grad III, unde primim prin transfer toate cazurile de patologii materne severe din țară, care vin cu ambulanța sau elicopterul. Când starea mamei este critică și impune terminarea nașterii pentru a nu agrava situația, cezariana este obligatorie. Media europeană este în jur de 30-40%, dar un procent mai mare nu înseamnă că personalul medical nu încurajează nașterea naturală; înseamnă că prioritizăm siguranța în cazuri complexe.

Recomandări privind nașterea pentru viitoarele mame

Care este mesajul dumneavoastră pentru gravidele confuze după ce au văzut aceste panouri?

Să aibă încredere în medicii lor și să se informeze doar din surse acreditate. Nașterea este un eveniment medical major, iar decizia trebuie luată în cabinet, nu pe stradă. Orice generalizare fără a cunoaște istoricul pacientei este periculoasă. Rolul nostru este să ne asigurăm că la final avem o mamă sănătoasă și un bebeluș viguros, indiferent de calea prin care acesta a venit pe lume.

Poziția Oficială a Societății de Obstetrică și Ginecologie din România (SOGR)

Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România (SOGR) își exprimă profunda îngrijorare față de apariția în spațiul public din București a unor panouri publicitare care transmit mesaje simpliste, incomplete și eronate despre nașterea prin operație cezariană.

,,Informațiile promovate pe aceste panouri nu sunt susținute de dovezi științifice și nu reflectă realitatea medicală actuală. Mai mult, ele pot genera confuzie și anxietate în rândul femeilor însărcinate, influențând decizii medicale sensibile care trebuie luate exclusiv în baza unei evaluări individuale, împreună cu medicul curant.

Nașterea — fie ea naturală sau prin operație cezariană — nu trebuie transformată într-un subiect de propagandă sau polarizare. În practica medicală modernă, alegerea modalității de naștere are un singur obiectiv: siguranța mamei și a copilului. Operația cezariană este o intervenție medicală esențială, bine reglementată și adesea salvatoare de vieți atunci când există o indicație medicală clară.

În același timp, susținem și promovăm nașterea vaginală atunci când aceasta este posibilă și sigură. Însă orice abordare generalizată, fără context clinic, este profund dăunătoare. SOGR consideră inacceptabil ca mesaje cu impact asupra sănătății publice să fie difuzate în spațiul public fără validare științifică și fără asumare clară a sursei, mesaje care să submineze încrederea în actul medical și să afecteze direct sănătatea femeilor.

Încurajăm pacientele să se informeze din surse medicale acreditate și să discute deschis cu medicii lor, evitând influența unor mesaje nevalidate științific.

Decizia privind modul de naștere nu aparține panourilor publicitare. Ea aparține medicinei bazate pe dovezi și dialogului responsabil dintre medic și pacientă”, semnează prof. univ. dr. Elvira Brătilă, președintele SOGR.

Comisia de Obstetrică-Ginecologie a Colegiului Medicilor din România (CMR) a emis o poziție fermă în care demontează mesajele apărute pe panourile publicitare, catalogându-le drept lipsite de fundament științific. De asemenea, dr. Andreas Vythoulkas, laureat al primei ediții a Galei Doctorului Digital a explicat pentru Libertatea când devine intervenția chirurgicală devine cu adevărat salvatoare.

