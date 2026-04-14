Colegiul Medicilor România: „Cezariana este o intervenție salvatoare”

Comisia de Obstetrică-Ginecologie a Colegiului Medicilor din România (CMR) a emis o poziție fermă în care demontează mesajele apărute pe panourile publicitare, catalogându-le drept lipsite de fundament științific.

În opinia CMR, tipul nașterii nu trebuie să facă obiectul unor campanii publicitare tendențioase, ci al unei evaluări medicale riguroase.

„Afirmațiile afișate pe panourile publicitare, apărute recent în București, sunt lipsite de fundament științific. Nașterea prin operație cezariană reprezintă, în numeroase situații, o intervenție medicală salvatoare de viață, atât pentru mamă, cât și pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare”, a precizat CMR, într-un comunicat de presă.

Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, trage un semnal de alarmă asupra responsabilității celor care promovează mesaje cu caracter medical, solicitând transparență totală în campaniile de sănătate publică.

„Pentru asigurarea transparenței și a responsabilității publice, Colegiul Medicilor din România consideră obligatoriu ca orice material cu caracter medical difuzat în spațiul public într-o campanie de comunicare — indiferent de canalul ales — să conțină în mod clar datele de identificare ale inițiatorului sau promotorului campaniei”, a precizat prof. dr. Cătălina Poiană.

Controversele din cartierele Capitalei privind nașterea prin cezariană

În mai multe zone din București au apărut panouri care încurajează viitoarele mame să opteze pentru nașterea naturală, folosind formulări precum: ,,Prin chirurgie, cezariana scoate din funcțiune procesul vital al nașterii naturale” sau ,,Prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”.

Aceste mesaje au fost percepute de multe femei drept discriminatorii. Senatoarea USR, Cynthia Păun, a cerut public eliminarea acestora, afirmând că „femeile nu au nevoie să fie judecate sau corectate”.

Cine se află în spatele campaniei stradale anti-cezariană

Investigațiile jurnalistice (Snoop, Public Record) indică faptul că în spatele panourilor se află Fundația Corporate Transparency, condusă de Radu Cătălin Grădinaru. Această entitate este cunoscută pentru promovarea unor teorii controversate prin campanii publicitare costisitoare.

Fundația susține pe site-ul propriu, într-un manifest denumit „CEZARIANA – Război hibrid – rasa albă devine rasa hibridă”, următoarele teorii:

Război hibrid : Cezariana ar fi un instrument menit să fragilizeze reziliența biologică a populației.

: Cezariana ar fi un instrument menit să fragilizeze reziliența biologică a populației. Hibridizarea rasei : Susțin că intervenția chirurgicală determină pierderea imunității naturale, ducând la „hibridizarea” rasei.

: Susțin că intervenția chirurgicală determină pierderea imunității naturale, ducând la „hibridizarea” rasei. Reziliența biologică: Argumentează că lipsa procesului natural slăbește genetic generațiile viitoare.

Ce spun studiile internaționale și oamenii de știință despre beneficiile și riscurile operației cezariene

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) subliniază că operația cezariană este esențială în cazuri de travaliu prelungit, suferință fetală sau prezentare anormală. Totuși, ratele de cezariană mai mari de 10-15% la nivel de populație nu sunt asociate cu o reducere a mortalității materne sau neonatale.

Cercetările publicate de National Institutes of Health (NIH) confirmă beneficiile nașterii naturale, dar resping teoriile hibridizării:

Microbiomul : Bebelușii născuți prin cezariană pot avea un risc statistic ușor mai ridicat de astm sau alergii din cauza lipsei expunerii la bacteriile din canalul de naștere, dar acestea nu sunt certitudini individuale.

: Bebelușii născuți prin cezariană pot avea un risc statistic ușor mai ridicat de astm sau alergii din cauza lipsei expunerii la bacteriile din canalul de naștere, dar acestea nu sunt certitudini individuale. Reziliența : Nu există dovezi că tipul nașterii afectează „rasa” sau capacitatea de reziliență a individului.

: Nu există dovezi că tipul nașterii afectează „rasa” sau capacitatea de reziliență a individului. Conform meta-analizelor medicale, nașterea prin cezariană prezintă atât riscuri, cât și beneficii pentru mamă :

: Beneficii pe termen scurt : Cezariana reduce riscul de incontinență urinară și prolaps imediat după naștere.

: Cezariana reduce riscul de incontinență urinară și prolaps imediat după naștere. Riscuri pe termen lung: Crește riscul de complicații la sarcini viitoare (placenta previa, ruptură uterină) și necesită o recuperare post-operatorie mai dificilă.



Nașterea prin cezariană este utilizată pentru a aduce pe lume un copil prin operații ce presupun incizii în abdomen și uter. O cezariană ar putea fi planificată din timp, așa numita cezariană ,,la rece”, dar e posibil să fie indicată de medic pe moment, în funcție de starea mamei și a fătului și evoluția procesului nașterii.



