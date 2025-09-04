Programul Festivalului George Enescu 2025, joi, 4 septembrie, cu expoziții deschise la București și Tulcea

Pe tot parcursul zilei, Palatul Suțu din București și Biblioteca Județeană „Panait Cerna” din Tulcea găzduiesc expoziția „Muzeul Enescu în timpul Festivalului Internațional George Enescu”, deschisă între 4 și 25 septembrie. Publicul are ocazia să descopere documente, imagini și obiecte care ilustrează viața și cariera marelui compozitor.

Orchestra din Rotterdam la Ateneul Român

Ora 17.00 – La Ateneul Român va avea loc un concert de gală susținut de Orchestra Filarmonică din Rotterdam, una dintre cele mai prestigioase orchestre europene. La pupitru se va afla dirijorul Lahav Shani, iar pe scenă va urca și violonistul român Valentin Șerban, într-o seară a excelenței muzicale.

Tot la ora 17.00, la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, spectatorii sunt invitați la proiecția baletului „Alice în Țara Minunilor”, o creație semnată de Christopher Wheeldon și prezentată de Opera Regală Covent Garden. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Artexim și aduce magia baletului contemporan într-o experiență cinematografică.

Concert la Timișoara cu Filarmonica Banatul

Ora 19.00 – La Sala Capitol din Timișoara, Orchestra Filarmonicii Banatul va susține un concert sub bagheta dirijorului Sascha Goetzel. Evenimentul confirmă caracterul național al Festivalului Enescu, care aduce muzica de cea mai înaltă calitate nu doar în București, ci și în marile orașe din România.

„Bach in the Jungle” la MINA, București

Ora 20.00 – Seara continuă la MINA – Muzeul Artei Noi Imersive, unde publicul va putea experimenta un spectacol neconvențional intitulat „Bach in the Jungle”. Violonista Leticia Moreno și muzicianul Claudio Constantini (bandoneón) propun o călătorie sonoră care îmbină tradiția muzicii lui Bach cu explorări moderne, într-un decor imersiv spectaculos.

Tot de la ora 20.00, la Sala Palatului, se anunță unul dintre momentele de vârf ale festivalului. Orchestra Filarmonică Cehă, dirijată de Petr Popelka, va interpreta Simfonia nr. 4 în mi minor de George Enescu, lucrare finalizată postum de compozitorul Pascal Bentoiu. Este un concert de referință, care aduce pe scena festivalului una dintre cele mai mari orchestre europene și o capodoperă a compozitorului român.

Ziua de joi, 4 septembrie, reunește expoziții dedicate lui Enescu, mari orchestre internaționale, proiecții de balet și experimente sonore moderne, confirmând diversitatea și prestigiul celui mai important festival de muzică clasică din România.



