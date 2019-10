Pe site-ul Incarca.ro gasesti cea mai simpla si eficienta metoda de reincarcare cartela Telekom. Operatiunea poate fi efectuata de oriunde, atat timp cat ai la dispozitie un device conectat la internet, iar serviciul este disponibil 24/24, sapte zile pe saptamana.

Stim ca atunci cand efectuezi orice tip de tranzactie online, pui mare accent pe confidentialitatea datelor introduse. Pe site-ul Incarca.ro, toate datele pe care le introduci sunt criptate si nu vor fi folosite decat pentru finalizarea operatiunii si pentru furnizarea de date referitoare la tranzactia efectuata.

Poti sa efectuezi o reincarcare cartela Telekom cu orice suma doresti, de la 3 la 100 de euro per tranzactie. Mai mult, daca recurgi la o incarcare online, te poti bucura de diverse oferte furnizate de operatorul telefonic in colaborare cu serviciul Incarca.ro.

Bonusurile primite la o reincarcare de cartela Telekom variaza in functie de valoarea aleasa. Astfel, pentru o suma de 5 si 10.99 euro, primesti 1 GB trafic de date valabile timp de 60 de zile. Acelasi bonus il primesti si pentru reincarcarile cu valoare cuprinsa intre 11 si 15.99 de euro, insa perioada de valabilitate creste la 90 de zile.

Daca efectuezi o incarcare de cartela cuprinsa intre 16 si 22.49 de euro te poti bucura de 1.5 GB trafic de date, cu o valabilitate de 120 de zile. Pentru o reincarcare cartela Telekom mai mare de 25 de euro, beneficiezi de un bonus de 2 GB trafic de date valabili timp de 150 de zile.

Pe langa bonusurile mentionate, fiecare reincarcare de cartela Telekom iti aduce un bonus de 50 de minute si 50 de sms-uri, valabil in toate retelele Telekom Romania, si anume Telekom Romania Mobile Communications S.A. si Telekom Romania Communications S.A. Minutele/SMS-urile/traficul de date primite bonus se consuma dupa epuizarea minutelor/SMS-urilor in retelele Telekom/traficului de date incluse in optiunea activa (daca este cazul).

Bonusurile de reincarcare pentru cartela Telekom se aplica inclusiv celor care detin Cartela Internet. Insa lor nu li se aplica bonusurile care includ 50 de minute si 50 de sms-uri in retelele Telekom Romania. Bonusurile primite la reincarcare se cumuleaza si au valabilitatea cea mai mare.

Alaturi de beneficiile de care iti vorbeam, ai parte si de oferte speciale, in functie de creditul cu care alegi sa iti incarci cartela. La fiecare reincarcare cartela Telekom efectuata, ai optiunea de a alege pentru una dintre ofertele care includ minute, sms-uri si date mobile.

Ai de ales intre oferta de 6 euro credit, cea de 8 euro credit, de 10 euro sau una dintre ofertele oferite pentru creditul de 12 euro. Pentru detalii despre aceste oferte, iti recomandam sa consulti site-ul Incarca.ro.

Asadar, pentru cele mai simple si rapide metode de reincarcare cartela Telekom iti recomandam site-ul Incarca.ro

