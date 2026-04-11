Revista americană Food & Wine, dedicată universului culinar, este cea care a realizat acest clasament, care se bazează pe un proces desfășurat în două etape.

În prima etapă au fost consultați peste 400 de experți internaționali din domenii precum gastronomia, jurnalismul de călătorie și vinurile. Ulterior, un juriu de specialitate a evaluat rezultatele și a elaborat lista finală a celor mai bune destinații, pe care se regăsesc și mai multe orașe europene.

Hong Kong – campionul diversității culinare

Pe primul loc în clasament se află Hong Kong, un oraș ce reunește tradițiile chinezești și influențele globale într-o explozie de arome.

„Un client flămând se poate delecta cu găluște împachetate cu grijă de la un salon de dim sum aglomerat și apoi se poate îndrepta către un restaurant cu stele Michelin specializat în bucătărie italiană preparată rafinat”, notează Food&Wine.

Piețele de noapte sunt inima culturii gastronomice de stradă, oferind delicii precum tăiței wonton sau chiftele de pește desăvârșite. Pe lângă mâncare, orașul se remarcă și printr-o scenă vibrantă a cocktailurilor artizanale, completată de priveliști spectaculoase asupra portului Victoria.

Londra – renașterea culinară britanică

Londra, clasată pe locul al doilea, a devenit un adevărat mozaic gastronomic. De la influențele indiene, chinezești și caraibiene, până la o reinterpretare modernă a bucătăriei britanice, orașul oferă totul. Potrivit Food&Wine, „Londra se mândrește cu mai multe recenzii de cinci stele pe Tripadvisor decât orice alt oraș european”.

Borough Market este un punct de atracție pentru gurmanzi, iar cartierele trendy precum Soho sau Shoreditch sunt pline de restaurante inovatoare. De la curry rafinat la shish taouk delicios, Londra redefinește ce înseamnă bucătăria internațională.

Tokyo – arta culinară la superlativ

Tokyo își câștigă locul pe podium datorită perfecțiunii sale gastronomice. Aici, fiecare detaliu contează, de la sezonalitate la simplitatea ingredientelor. Orașul oferă de toate: de la restaurante omakase și mese kaiseki sofisticate, până la izakaya animate sau taverne de yakitori. „Destinația culinară japoneză reușește să facă totul perfect”, potrivit sursei citate.

Piețele Tsukiji și Toyosu sunt un paradis pentru iubitorii de pește proaspăt, iar cartierele precum Shibuya și Shinjuku oferă o viață de noapte vibrantă, perfectă pentru aventuri gastronomice.

Cele mai bune 10 destinații gastronomice din lume

Clasamentul realizat de Food & Wine este format din destinații care merită atenția oricărui gurmand:

1. Hong Kong;

2. Londra, Marea Britanie;

3. Tokyo, Japonia;

4. Mexico City, Mexic: Paradisul taco-urilor, unde preparatele tradiționale mexicane sunt ridicate la rang de artă;

5. Bangkok, Thailanda: Mâncarea stradală este regină, iar aromele de curry, lime și ghimbir cuceresc orice vizitator;

6. Lima, Peru: Epicentrul bucătăriei peruane, cu ceviche-ul ca vedetă culinară;

7. Barcelona, Spania: Tapas, paella și o cultură culinară mediteraneană unică;

8. Paris, Franța: Clasica bucătărie franțuzească rămâne un etalon al rafinamentului;

9. Copenhaga, Danemarca: Capitala gastronomiei nordice;

10. Istanbul, Turcia: Arome orientale, de la kebab la baclava, într-un oraș care „unește” două continente: Europa și Asia.

