Limită de vârstă pentru acces într-un pub din Tokyo

Localul Tori Yaro Dogenzaka, un izakaya (pub japonez accesibil ca preț) situat în cartierul Shibuya din Tokyo, a afișat la începutul anului 2026 un mesaj care a atras atenția.

Pe afiș scrie: „Intrarea este limitată la clienții cu vârsta cuprinsă între 29 și 39 de ani. Aceasta este o izakaya pentru generațiile mai tinere. Pub doar pentru cei sub 40 de ani.”

Pub-ul face parte dintr-un lanț, însă filiala din Shibuya pare să fie singura care aplică explicit această politică de vârstă.

Restricția nu este absolută. Clienții mai în vârstă pot intra dacă sunt însoțiți de o persoană care are 39 de ani sau mai puțin. De asemenea, sunt exceptați prietenii sau membrii familiei angajaților și partenerii de afaceri ai restaurantului.

În plus, pentru că măsura nu poate fi aplicată legal în mod strict, persoanele peste 40 de ani pot solicita accesul. Personalul verifică dacă clientul este într-o „stare adecvată” și dacă se potrivește cu atmosfera localului.

Motivul invocat de lanț: atmosfera și reclamațiile

Reprezentanții lanțului spun că măsura este legată de profilul clienților și de experiența oferită în local.

„În esență, baza noastră de clienți este tânără”, a declarat pentru Japan Today Toshihiro Nagano, reprezentant de relații publice al lanțului.

Acesta a explicat și motivul introducerii limitei de vârstă:

„Clienții mai în vârstă tind să se plângă adesea de zgomotul excesiv al restaurantului și de alte probleme, așa că am decis să limităm numărul de persoane care intră, astfel încât toată lumea să poată pleca acasă mulțumită de experiența avută.”

Decizia a fost criticată pe rețelele sociale, unde unii utilizatori au considerat măsura discriminatorie. Un comentator a scris: „Există o diferență între vârsta fizică și mentală a oamenilor”.

Tendință similară și în alte țări asiatice

Restricțiile de vârstă sunt rare la nivel global, însă există exemple similare în Coreea de Sud.

În cartiere precum Hongdae din Seul, unele cluburi și pub-uri aplică neoficial limite de vârstă pentru clienții peste 30 de ani, uneori chiar 28 sau 25 de ani.

De asemenea, unele localuri din Itaewon și Gangnam refuză clienții mai în vârstă, iar anumite spații sportive sau cafenele au introdus „zone interzise seniorilor”, care vizează uneori persoane peste 70 de ani.

