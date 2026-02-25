Revoluția din farfurie: Ce spun ghidurile americane și ce ne sfătuiesc medicii români să mâncăm



Noul ghid american 2025–2030, considerat „revoluționar”

Statisticile arată că 50% dintre americani suferă de prediabet sau diabet, iar 75% dintre adulți raportează că au cel puțin o afecțiune cronică. 90% din cheltuielile pentru sănătate ale SUA sunt direcționate către tratarea bolilor cronice — dintre care majoritatea sunt strâns legate de dietă și stilul de viață. Aceste cifre dramatice i-au determinat pe experții americani să regândească recomandările pentru noul ghid american, privit ca un punct de cotitură în istoria nutriției.

Ghidul realizat sub sloganul „Eat Real Food” -„Mănâncă mâncare adevărată” elimină produsele ultra-procesate (UPF) și îndulcitorii artificiali. Declară război total împotriva zahărului, afirmând că „nicio cantitate de zahăr adăugat nu este recomandată” într-o dietă sănătoasă și stabilește o țintă ambițioasă de 1,2 până la 1,6 g de proteine/kg corp/zi, o creștere majoră față de standardele vechi, pentru a susține sănătatea metabolică și masa musculară.

Deși reintroduce modelul piramidei pentru a educa populația, acesta pune acum accent pe proteine de înaltă calitate și grăsimi sănătoase, descurajând carbohidrații rafinați. Documentul oferă îndrumări stricte pentru alăptare și nutriția copilului, considerând primii ani de viață esențiali pentru prevenirea bolilor cronice la vârsta adultă.

Proteinele nu înseamnă carne la fiecare masă

Una dintre cele mai mari schimbări propuse de noile ghiduri este ținta orientativă de 1,2–1,6 g proteine/kg corp/zi. Totuși, dr. Doina Ene, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, nuanțează această recomandare: „Necesarul de 1-1,2 g proteine/kgc este o țintă acceptabilă pentru persoanele adulte, active fizic”.

Această viziune este susținută și de standardele europene (ESPEN), care recomandă un aport de 1,0–1,2 g proteine/kgc pentru vârstnicii sănătoși, pentru a preveni pierderea masei musculare(sarcopenia ).

Dr. Sorina Ispas avertizează că un slogan precum „mai multă proteină” poate fi interpretat periculos:„Proteina trebuie prescrisă individualizat! La persoanele cu boală cronică de rinichi, gută, litiază renală sau boli cardiovasculare, o creștere necontrolată a aportului proteic, mai ales din surse animale, poate deveni dăunătoare. Interpretarea greșită, ca o invitație la «mai multă carne, unt și lactate integrale, fără griji», este periculoasă. «Proteină la fiecare masă» nu înseamnă «carne la fiecare masă»”.

Sarea și grăsimile afectează inima

Noile ghiduri reintroduc carnea roșie și lactatele integrale ca opțiuni viabile, însă dr. Ispas semnalează riscuri cardiovasculare majore : „Riscul real este creșterea colesterolului LDL. Problema nu este proteina în sine, ci faptul că, în viața reală, oamenii cresc aportul proteic prin alimente bogate în grăsimi saturate și sare”. Mai mult, dominanța cărnii și a grăsimilor duce la pierderea fibrelor esențiale pentru controlul glicemiei și al microbiotei.

Dr. Doina Ene adaugă o perspectivă importantă despre echilibrul grăsimilor: „Ghidul păstrează aportul de lipide saturate la sub 10% din necesarul zilnic. Faptul că acest necesar este asigurat din carne și/sau lactate integrale este ok, însă consumul de produse înalt degresate este cel care duce la deficit de vitamine liposolubile, explicând de ce avem nevoie de suplimentări tot mai mari cu vitamina D”.

Dr. Doina Ene, medic primar diabet, nutriție, boli metabolice

Aceasta consideră că „cea mai sensibilă chestiune” din noul ghid este, de fapt, aportul de sare. Organizații precum American Heart Association (AHA) confirmă aceste temeri, avertizând că noile recomandări pot duce la depășirea limitelor de sodiu și grăsimi saturate, principalii factori de risc pentru bolile de inimă.

De la piramida alimentară la modelul farfuriei Harvard

Piramida alimentară inversată, reintrodusă de noul ghid american (Dietary Guidelines for Americans 2025–2030), marchează o schimbare radicală de paradigmă față de modelul clasic din anii ’90. Dacă vechea piramidă punea la bază carbohidrații (pâine, paste, cereale), noul model prioritizează densitatea nutritivă și eliminarea produselor procesate. Accentul cade pe alimentele care trebuie să domine volumul farfuriei și aportul caloric pentru a combate bolile cronice.

Baza (cel mai mare volum) o reprezintă proteinele de înaltă calitate și grăsimile sănătoase, nivelul Intermediar legumele și fructele, iar cerealele integrale și leguminoasele sunt mutate spre vârful piramidei (sau în cantități mai mici), fiind recomandate doar sursele complexe care nu produc vârfuri glicemice mari.

În loc de piramida alimentară clasică, dr. Sorina Ispas recomandă modelul farfuriei Harvard:

Jumătate din farfurie : Legume și salată (2/3) și un fruct (1/3).

: Legume și salată (2/3) și un fruct (1/3). Un sfert : Proteine variate (pește, ouă, lactate simple, leguminoase).

: Proteine variate (pește, ouă, lactate simple, leguminoase). Un sfert : Carbohidrați de calitate (cereale integrale).

: Carbohidrați de calitate (cereale integrale). Hidratare: 2 litri de apă pe zi.

Dr. Ispas demontează mitul unei diete bazate pe exces de grăsimi animale: „Longevitatea sănătoasă nu se construiește prin «a mânca mai mult», ci prin reducerea semnalelor care grăbesc îmbătrânirea moleculară. Datele NU susțin ideea că o piramidă modernă ar trebui construită cu mai multe grăsimi saturate. Nu din motive ideologice, ci biologice!”.

As.univ.dr. Sorina Ispas, medic diabet, nutriție, boli metabolice

Medicul Ispas subliniază că un consum ridicat de proteine animale poate accelera deteriorarea celulară. Studiile clinice arată că alegerea surselor vegetale în locul celor animale poate influența favorabil markerii metabolici și semnalizarea moleculară a îmbătrânirii.

Recomandări pentru copii și adolescenți

Pentru organismul în creștere, prudența este cuvântul de ordine. Medicii români îndeamnă familiile la moderație:

Carnea roșie, untul și produsele sărate nu trebuie să fie de bază în meniul zilnic

Meniul trebuie să fie centrat pe legume, fructe și cereale integrale pentru aportul de fibre, crucial pentru microbiota intestinală.

Este esențială restricționarea zaharurilor adăugate și a alimentelor ultraprocesate, studii recente arătând că acestea cresc riscul de infarct cu aproape 50%.

Alimentele ultra-procesate dăunează sănătății

Legătura dintre dieta dezechilibrată și bolile cronice este demonstrată de un studiu publicat chiar în februarie 2026. Acesta arată că adulții care consumă cantități mari de alimente ultra-procesate au un risc cu 47% mai mare de a suferi un atac de cord sau un accident vascular cerebral. Aceste alimente dereglează profilul lipidic, microbiota intestinală și induc inflamația cronică. Mai mult, există și posibile legături cu cancerul colorectal. Echipa de cercetare a evidențiat creșterea ratelor de cancer colorectal în Statele Unite, în special în rândul adulților tineri.

„Consumul tot mai mare de alimente ultra-procesate (UPF) poate fi un factor contributiv, alături de alte influențe dietetice și de stil de viață care afectează o gamă largă de boli gastrointestinale comune și grave”, a declarat dr. Allison H. Ferris, co-autor al studiului.

Dr. Doina Ene concluzionează că o dietă adecvată trebuie să fie adaptabilă în funcție de vârstă, sex, activitate, patologie, dar important este să țină seama de particularitățile culturale și de buget.

Dr. Adrian Pană, prezent la o masă rotundă pe tema obezității, a semnalat că „persoanele cu venituri mai mici sau care trăiesc în comunități defavorizate au acces redus la alimentație sănătoasă, mișcare și aer curat. În aceste condiții, prevalența obezității e mult mai mare”.

O altă afecțiune, steatoza hepatică, o problemă a vârstei a doua în trecut, este astăzi frecventă și la tineri de 20 de ani care au un ficat „obosit” și plin de grăsime.







