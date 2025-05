Românca a avut parte de o surpriză plăcută în momentul în care a revenit în camera de la un hotel din Egipt. Aceasta a găsit camera ordonată, cu patul aranjat.

În semn de mulțumire pentru bacșișul lăsat pe pat, angajații hotelului au pregătit cu migală un crocodil din prosoape. Gestul neașteptat a surprins-o, iar imaginile au fost publicate pe platforma TikTok.

Videoclipul, care are 23 de secunde, a strâns peste 100 de reacții din partea utilizatorilor TikTok.

„Am fost de revelion, îi lăsăm la băiat în fiecare zi câte 10€, mereu găseam plin de trandafiri, prosoape în plus, hainele spălate și călcate, respect reciproc!”, „Eu nu dau. E obligația lor să facă curat. Pot dormi și fără crocodil din prosoape”, „Eu am lăsat și nu am primit nimic. A fost învățătură de minte să nu le mai las”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

