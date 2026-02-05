Fanii tenisului din România vor avea ocazia să asiste la o ediție specială a emisiunii, unde vor participa personalități marcante ale sportului. Printre invitați se numără Simona Halep, dublă campioană de Grand Slam, care va vorbi despre reziliența în sport, viitorul tenisului feminin și legătura specială cu fanii clujeni (Simona Halep s-a retras chiar pe terenul de tenis de la Transylvania Open) și Horia Tecău, multiplu campion de Grand Slam la dublu, ce va oferi o analiză tactică asupra sportului alb. De asemenea, Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open, va discuta despre provocările organizării unui eveniment de o asemenea anvergură în România.

„Tenisul este mai mult decât un sport; este o oglindă a societății noastre. Să ai la un loc experiența Simonei, viziunea lui Horia și determinarea lui Patrick, chiar aici, la Cluj, este o oportunitate rară de a înțelege ce ne mână cu adevărat către performanță”, a declarat Cătălin Striblea.

Pe lângă poveștile din culisele turneului, emisiunea va aborda subiecte importante precum impactul Transylvania Open asupra imaginii României pe plan internațional, transformarea talentelor tinere în performanță sportivă și provocările organizatorice ale competițiilor de elită.

Evenimentul va putea fi urmărit live pe frecvențele Europa FM și în format video pe pagina de Facebook a radioului, precum și pe canalul oficial de YouTube, începând cu ora 13:15.