Halep: Corpul meu nu mai duce

„Ceea ce am realizat în tenis nici nu visam. Familia mea a fost tot timpul alături de mine. Fără ei nu aş fi ceea ce sunt astăzi. Iau această decizie cu sufletul împăcat şi întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în faţa dumneavoastră şi să îmi iau la revedere de pe terenul de tenis”, a spus Simona Halep.

„Nu vreau să plâng, este un lucru frumos, am fost numărul unu mondial, am câștigat Grand Slam-uri, e tot ce mi-am dorit. Viața merge înainte, este viață și după tenis și sper să ne revedem de câte ori posibil. O să vin la tenis, o să joc tenis în continuare, dar ca să fiu competitivă necesită mult mai mult și în momentul ăsta nu se mai poate”, a continuat Simona Halep.

Fără să explice clar dacă a fost ultimul meci din carieră, Simona Halep și-a luat rămas bun de la fanii clujeni. A urmat un tur de onoare, presărat cu multe îmbrățișări și multe lacrimi.

Fostul lider WTA a pierdut, marți seara, 1-6, 1-6, meciul cu italianca Lucia Brozetti și a părăsit din primul tur turneul de tenis Transylvania Open 250 de la BT Arena din Cluj-Napoca.

A vorbit despre retragere și înainte de a pleca spre Cluj

Înaintea turneului de la Cluj-Napoca, Simona Halep a recunoscut că are multe planuri și după ce sportul va ajunge la final și că se gândește la retragere, în condițiile în care accidentările îi dau mari bătăi de cap.

După absența de un an și jumătate cauzată de suspendarea pentru dopaj, redusă de TAS de la 4 ani la 9 luni, Simona Halep nu a mai jucat decât cinci meciuri în 2024.

Simona Halep este cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României. A cucerit două trofee de Mare Șlem, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. A mai jucat două finale, la Roland Garros și Australian Open.

Sportiva din Constanța a petrecut 64 de săptămâni pe prima poziție a clasamentului mondial.



