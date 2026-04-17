Izvorul Tămăduirii, sărbătorită în prima vineri de după Paști

Izvorul Tămăduirii este o zi marcată de rugăciuni și tradiții religioase, prin care credincioșii își exprimă speranța în alinarea suferințelor și în protecția divină.

Potrivit tradiției, rugăciunile rostite în această zi cu credință adâncă pot aduce liniște sufletească și vindecare. Ritualurile includ participarea la slujba de sfințire a apei, care este ulterior păstrată în case pentru momentele de cumpănă.

Rugăciunea puternică de Izvorul Tămăduirii

Una dintre cele mai cunoscute rugăciuni rostite de Izvorul Tămăduirii este cea adresată Maicii Domnului, considerată un izvor al tămăduirii divine. Credincioșii o rostesc în momentele de încercare, boală sau suferință, cu speranța că vor primi ajutor divin.

„Preacurată, preanevinovată, preamilostivă, prealăudată, pururea Fecioară Născătoare de Dumnezeu Mărie, izvor al dumnezeieștii tămăduiri, grabnic ascultătoare și eliberatoare, apărătoare nebiruită a creș­tinilor, mijlocitoare statornică către făcătorul, nă­dejdea, acoperământul și ajutorul celor ce aleargă la tine, îți cer dumnezeiasca ta înțelegere. Nimeni din cei ce au venit la tine nu a ieșit afară lepădat, curată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ci, cerând harul, a primit darul cererilor celor de folos.

Și noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, intrând cu nevrednicie în preacurata ta casă, în această sfântă mănăstire, alergăm către tine, scăparea noastră, apă­rătoarea noastră, nădejdea, acoperământul, ajutorul nostru, iar tu, ca Maica noastră duhovnicească, preaiubitoare și preamilostivă, asculți cererile noastre. În aceste zile viclene, când, după cum profetul David zicea, cel cuvios pe pământ nu mai este și tot omul este mincinos, iar cei ce fac binele au pierit, căci până la unul cu toții s-au sfârșit; când a fugit dragostea celor mulți, pentru că s-a înmulțit fărădele­gea, credința s-a micșorat și după cuvântul de – Dumnezeu -propovăduitorului Pavel, gura lui Hristos, oa­menii au devenit – unii mai mult, iar alții mai puțin – iubitori de sine, iubitori de argint, înșelători, trufași, hulitori, nemulțumitori, neștiutori, neînfrânați, neiu­bitori de bine, trădători, iubitori de plăcere, având doar chip de evlavie și nu și lucrare a acesteia; deci, în această stare de plâns a oamenilor din această ge­nerație vicleană și păcătoasă, a găsit prilej potrivit în­cepătorul întunericului, adâncul urâciunii, șarpele cel din vechime, stricatul, vicleanul și prearăul diavol că să-și arunce toate puterile lui, toate oștile lui, toți slujitorii lui văzuți și nevăzuți asupra Bisericii Orto­doxe, asupra preacuratei și nenuntitei mirese a lui Hristos, ca fiarele cele sălbatice urlând și ca lupii cei sălbatici apucând, sfâșiind și împrăștiind oile. Iar cei rânduiți de Domnul pentru a se îngriji și a păzi oile, cu puține excepții, s-au făcut ajutători ai stăpânului întunericului, îngrijindu-se cum să predea tur­ma lupilor celor eretici. Alții, văzându-i pe lupi apu­când și sfâșiind oile, fiind năimiți, au fugit și au lăsat oile, iar corabia bisericii, din cauza vânturilor celor puternice și a valurilor celor furioase, a multelor răz­boaie văzute și nevăzute, dinăuntru sau dinafară, este în pericol să se scufunde”.

Despre sărbătoarea Izvorul Tămăduirii

Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii ocupă un loc aparte în tradiția ortodoxă, fiind una dintre cele mai pline de semnificații praznice închinate Maicii Domnului. Izvorul Tămăduirii este celebrat în fiecare an în vinerea din Săptămâna Luminată, adică prima vineri după Paște.

Tradiția spune că, în secolul al V-lea, un viitor împărat bizantin, Leon I cel Mare, pe când era încă simplu soldat, a întâlnit un orb rătăcit într-o pădure. Acesta era însetat și obosit, iar Leon a încercat să găsească apă pentru a-l ajuta. În acel moment, a auzit un glas, atribuit Maicii Domnului, care i-a indicat locul unui izvor ascuns. Mai mult decât atât, glasul i-a spus să ia apă din acel izvor și să o pună pe ochii orbului.

„Nu e nevoie să te osteneşti, Leone, căci apa este aproape! Pătrunde, Leone împărate, mai adânc în pădurea aceasta şi luând cu mâinile apa tulbure, potoleşte setea orbului şi apoi unge cu ea ochii lui cei întunecaţi şi vei cunoaşte de îndată cine sunt Eu, Care sălăşluiesc aici de multă vreme”. Leon a urmat îndemnul acelei voci, iar de îndată orbul a început să vadă.

După ce a devenit împărat, Leon nu a uitat această întâmplare și a poruncit construirea unei biserici în apropierea acelui izvor. Acest loc a devenit cunoscut drept „Izvorul Tămăduirii”, deoarece apa de acolo era considerată făcătoare de minuni, vindecând atât suferințe trupești, cât și sufletești.

De-a lungul timpului, numeroși credincioși au mărturisit vindecări miraculoase după ce s-au rugat și au folosit apa din acel izvor, ceea ce a contribuit la răspândirea cultului acestei sărbători în întreaga lume ortodoxă. De asemenea, numeroase mănăstiri și biserici din lumea ortodoxă au fost ridicate în cinstea Izvorului Tămăduirii, multe dintre ele fiind construite în apropierea unor izvoare considerate miraculoase. Aceste locuri au devenit centre de pelerinaj, atrăgând credincioși din toate colțurile lumii.

Semnificația Izvorului Tămăduirii

Izvorul reprezintă viața, curățirea și reînnoirea, iar în context creștin, el este asociat cu harul divin. Maica Domnului este văzută ca un „izvor” al harului, deoarece prin ea a venit în lume Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care aduce vindecarea nu doar a trupului, ci și a sufletului.

În tradiția ortodoxă, Maica Domnului este o prezență vie în viața Bisericii, considerată „Născătoare de Dumnezeu” și cea mai apropiată mijlocitoare între oameni și Dumnezeu. În acest context, numirea ei ca „izvor tămăduitor” nu este deloc întâmplătoare. Ea reflectă credința că prin Maica Domnului lucrează harul dumnezeiesc, iar acest har are puterea de a vindeca nu doar trupul, ci mai ales sufletul.

Astfel, Izvorul Tămăduirii arată că Dumnezeu este izvorul vieții și al vindecării, iar Maica Domnului este mijlocitoarea prin care acest har se revarsă asupra oamenilor.

Această sărbătoare îi îndeamnă pe credincioși la introspecție și la întărirea credinței. Ea amintește că, dincolo de suferințele fizice, omul are nevoie de vindecare a sufletului, de liniște, de iertare și de apropiere de Dumnezeu. Mulți credincioși participă la slujbele din această zi cu speranța de a primi ajutor în momente dificile, fie că este vorba despre boală, necazuri sau frământări sufletești.

Izvorul Tămăduirii și Agheasma Mică

Din punct de vedere liturgic, în biserici se oficiază slujbe speciale, iar unul dintre cele mai importante momente este sfințirea apei, cunoscută și sub numele de „Agheasma Mică”.

Această apă este considerată binecuvântată și este folosită de credincioși pentru stropirea caselor, a gospodăriilor și chiar pentru consum, cu credința că aduce sănătate și protecție.

Apa vindecătoare în tradiția creștină

Apa este văzută de creștini ca purtătoare de har și ca un instrument al lucrării divine. În numeroase pasaje biblice și în practica liturgică ortodoxă, apa devine un mijloc prin care se manifestă puterea divină și prin care omul intră în comuniune cu Dumnezeu.

Unul dintre cele mai cunoscute episoade este trecerea poporului lui Israel prin Marea Roșie, sub conducerea lui Moise. Acest eveniment nu este doar o salvare din robie, ci și o dovadă a mântuirii. Dumnezeu desparte apele, permițând poporului să treacă pe uscat, iar apoi le închide peste oștirea egipteană. Apa devine astfel atât instrument de izbăvire, cât și de judecată.

Un alt episod semnificativ este cel în care Moise scoate apă din stâncă, în pustiu, pentru a potoli setea poporului. Această minune arată grija lui Dumnezeu față de oameni și capacitatea Sa de a transforma chiar și locurile sterpe în surse de viață. În interpretarea creștină, această apă din stâncă este văzută simbolic ca o prefigurare a harului care izvorăște din Dumnezeu.

În Noul Testament, simbolismul apei divine este legat direct de lucrarea lui Iisus Hristos. Un moment esențial este botezul Domnului în Râul Iordan de către Ioan Botezătorul. Acest eveniment nu doar că sfințește apele, dar stabilește și temelia Tainei Botezului. În tradiția ortodoxă, se crede că prin botezul lui Hristos, întreaga natură a apei a fost transfigurată și capabilă să devină purtătoare de har.

