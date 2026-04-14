Incidentul s-a petrecut în timpul unui moment tensionat, iar cazul a ajuns până la Tribunalul Federal. Conform Blick, parte a trustului Ringier, șoferul de 52 de ani, cu o experiență de peste șapte ani, se confrunta cu un pasager care bloca ușa autobuzului timp de 20 de secunde, ignorând semnalele sonore și luminoase.

În acel moment, șoferul a cedat presiunii. A coborât de pe scaun și l-a împins pe tânărul în hanorac negru afară din autobuz. Deși pasagerul l-a insultat, șoferul nu a reacționat mai departe, reluându-și ruta. Cu toate acestea, compania de transport a considerat gestul „inacceptabil” și l-a concediat fără preaviz, argumentând că utilizarea forței fizice distruge încrederea necesară între angajator și angajat.

Șoferul nu a acceptat decizia și a depus o contestație scrisă. După ce angajatorul a refuzat să revină asupra hotărârii, cazul a fost dus în instanță. Tribunalul Federal a concluzionat că, deși comportamentul șoferului a fost „inadecvat și inacceptabil”, nu era suficient de grav pentru a justifica concedierea imediată, conform legii. „Un incident trebuie să fie atât de serios încât relația de încredere să fie ireparabil distrusă”, a explicat instanța.

Judecătorii au analizat circumstanțele: presiunea timpului, faptul că incidentul a fost singular, fără antecedente, că nu au fost periclitate alte persoane și că pasagerul nu a depus o plângere penală. Împingerea nu se califică drept o infracțiune de agresiune, a fost decizia Tribunalului Federal.

În urma acesteia, șoferul va primi salariile corespunzătoare perioadei de preaviz și o compensație de 6.000 de franci (6.500 de euro) pentru concedierea nejustificată.

