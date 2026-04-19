„Mi-am găsit un loc de muncă exact cum îmi doream”

„Știi, pentru prima oară, pot spune că mi-am găsit un loc de muncă exact cum îmi doream. Nu e perfect, dar este exact ce-mi doream, fără monotonia curselor care se repetă, fără nebunia din centrele logistice”.

Așa își începe povestea șoferul român.

„Este ceva cu totul diferit de ceea ce am făcut în 18 ani de șoferie”, continuă bărbatul, care recunoaște, însă, că experiența acumulată îl ajută, mai ales în condițiile unor trasee dificile.

„Nu spun că este ușor, de fapt experiența mă ajută destul în cursele mele, pentru că uneori locurile unde trebuie să ajung nu sunt cele mai largi sau foarte accesibile cu camionul, dar ador asta, ador provocările”, continuă șoferul.

În doar câteva zile, a vizitat patru orașe din Europa: „Firma plătește fiecare masă, parcare, duș sau taxi”

Potrivit relatării bărbatului, munca de acum implică transport pentru evenimente, unde organizarea este realizată contracronometru: „Îmi place pentru că văd o lume diferită și ce mă impresionează cel mai mult este logistica imensă și munca din spatele unui eveniment. Totul este contracronometru când vine vorba de aranjarea unei scene, a luminilor sau a sistemelor audio”.

Șoferul spunea menționat că, în doar câteva zile, a ajuns în mai multe orașe din Europa.

„Numai în ultimele zile am stat și am vizitat patru orașe. Și când spun că am vizitat, chiar am avut timp, pentru că în fiecare am avut hotel. Acum sunt în Anvers, Belgia, unde sunt cazat prin centrul orașului, ieri am fost la Breda, mâine voi fi în Amsterdam, apoi din nou Düsseldorf și Nijmegen”, a scris bărbatul.

Iar angajatorul, spune el, plătește pentru tot.

„Firma plătește fiecare masă, parcare, duș sau taxi, pentru că transportul la evenimente este altceva”, a explicat șoferul. Deși apreciază noul loc de muncă, șoferul mărturisește că există și dificultăți: „Nu spun că este perfect, pentru că trebuie să ai foarte multă răbdare, să fii atent la traseu pentru a ajunge în locațiile unde se țin concertele, iar descărcările pot dura și șase sau opt ore, uneori chiar mai mult”.

Șoferul a menționat că, inițial, a avut rețineri în privința noului loc de muncă: „Poate că la început am fost reticent privind alegerea mea, firma și faptul că pentru prima oară lucram pentru un patron român, dar după trei luni pot spune că sunt bucuros că am făcut această alegere”.

