De Justin Gafiuc,

Toate au încercat să se descurce într-un fel sau altul. Unele oferă piese online înregistrate, altele lucrează la producții speciale pentru internet, contra cost. Se lansează pachete promoționale valabile după reînceperea spectacolelor, dar nimeni nu pare să fi tras deocamdată cartea câștigătoare. Confuzia și presiunea financiară i-au cuprins pe toți.

Pandemia a lovit drastic și lumea artistică, iar teatrele independente, care se finanțează exclusiv din fonduri proprii, vânzări de bilete, donații sau sponsorizări, traversează o perioadă critică. Și fiecare încearcă să gestioneze în moduri diferite criza coronavirusului, plecând de la banala rugăminte către oameni de a nu-și retrage banii pentru spectacolele deja plătite, cu garanția că tichetele vor rămâne valabile la reprogramări sau pentru alte piese, la alegere.

”Noi am fost primii care ne-am mutat în online după închiderea teatrelor, iar o perioadă am continuat să jucăm efectiv piesele cu doi-trei actori pentru publicul din mediul virtual. După ce le-am epuizat însă pe acestea, am început să difuzăm producțiile noastre înregistrate la calitate premium”, spune Andreea Grosu de la unteatru.

Imagine din vremea cand unteatru făcea săli pline la fiecare reprezentație

La livestream am vândut bilete cu 35 de lei, acum, pentru înregistrări, am scăzut la 25 de lei. Am avut la început și 250 de tichete vândute pe spectacol, dar acum se învârt undeva pe la 50 de bilete. Lucrăm la două proiecte speciale pentru online și am dezvoltat o platformă de donații, în care, în două săptămâni, s-au adunat vreo 200 de dolari. N-aș vrea să gândim însă în termeni de sfârșitul lumii! Andreea Grosu, proprietar unteatru:

“Criza mi-a creat un șoc”

Simona Voicu deține de 12 ani teatrul ”Pantalone”, care oferă producții pentru copii. Scena principală e într-o sală de la hotelul ”Novotel”, dar merg să joace și în școli, grădinițe sau la clienți privați.

”Am început de la un costum și am ajuns la 25 de piese. Când a început criza, am avut, pur și simplu, un șoc. Erau programate 70 de reprezentații numai în Săptămâna Altfel, dinaintea vacanței, dar a murit tot. Ultima piesă am avut-o pe 8 martie”, povestește Simona Voicu, absolventă de UNATC.

Ea reclamă în această perioadă concurența neloială cu teatrele de stat, unde actorii sunt angajați, au alt statut contractual, iar instituțiile respective își permit să ofere gratuit acum spectacole online fără să le fie periclitată existența.

Spectacolele Teatrului Pantalone îi captivau pe cei mici

Ar trebui să existe niște formule de sprijin și pentru teatrele independente, fonduri pe care să le putem accesa ca să nu închidem definitiv porțile. Deocamdată, am lansat din fonduri proprii, circa 10.000 de lei, o platformă pe care oferim spectacole contra cost, la adresa www.teatru.tv. Am vândut doar două abonamente. După Paște mă duc să-mi depun CV-ul, să mă angajez pe undeva Simona Voicu, proprietar ”Pantalone”:

18 lei e prețul pentru un spectacol online la "Pantalone", accesul fiind cu cod valabil timp de 7 zile, iar un abonament pentru 30 de zile și 8 spectacole costă 79 de lei

“În online dispare magia dintre spectatori și actori”

”Avangardia” e un teatru care prezintă spectacole în București în sala de la Cinema Pro și are numeroase turnee în țară. Mihaela Stanca, producător general, afirmă că au preferat să nu adopte linia clasică a pieselor înregistrate și oferite virtual, pentru că ”se topește la distanță acea energie specială dintre actori și public, dispare magia, iar o parte dintre producții au și anumite efecte sonore și de lumină, care-și pierd impactul și rolul la o versiune online”.

Ea punctează însă că, sub coordonarea regizorului spaniol Ricard Reguant, urmează să se lanseze în următoarele săptămâni un proiect special pentru internet, înregistrat deja la OSIM: ”Suntem ONG, am fi putut să trecem la strângeri de fonduri din donații, dar am ales să venim cu un lucru absolut nou, care va fi accesibil publicului contra cost”.

Cum credeți că o ducem noi, cei din teatrul independent? Avem și noi angajați și cheltuieli curente, iar în cazul deplasărilor, chiar dacă nu s-au jucat spectacolele, au fost făcute deja o serie de cheltuieli pe care va trebui să le facem din nou la reprogramări. În cazul premierei «Sherlock Holmes», din încasările pe bilete s-au plătit deja costumele, recuzita și cheltuielile cu prima deplasare a regizorului spaniol din luna ianuarie Pasaj din mesajul de pe site-ul teatrului ”Avangardia”:

“Am vândut 46 de bilete”

Teatrul ”În Culise”, care se produce la o cafenea din Centrul Vechi, a apelat la un singur spectacol pay-per-view, cea mai gustată piesă de către public, ”Poveștile vor exista în continuare”.

Teatrul În Culise a preferat să meargă pe un mesaj plin de speranță: #teatrulvafibine

Regizorul Cristian Bajora, patronul teatrului deschis în 2011, povestește în cheie serios-amuzantă că ”vizionarea se face contra unei taxe de minimum 5 dolari, iar cea mai mare sumă achitată a fost 10 dolari. Am vândut 46 de bilete. Din păcate, n-am găsit încă pe nimeni care să dorească să plătească un milion de dolari pe un tichet”.

Vrem să profităm de această perioadă, iar din toamnă, când sperăm să reînceapă spectacolele, să le putem prezenta și din sală, dar și online, concomitent Cristian Bajora, patron ”În Culise”:

Alte două locații de tradiție din Capitală, Teatrul ”Luni”de la Green Hours și Teatrul Elisabeta de lângă Cișmigiu, și-au oprit complet toate acțiunile și nu derulează nimic nici măcar online.

Teatrul de Artă îi îndeamnă pe cei interesați să doneze orice sumă pentru susținerea teatrului independent

Cei de la ”InDArt” au urcat pe pagina de Facebook fragmente din piese și scatchuri sub marca proiectului #teleteatru, invitând oamenii să achiziționeze în avans bilete pentru la toamnă în trei formule: 25 lei – Merci Ticket (cu titlu onorific, ”dacă ți-au plăcut filmulețele noastre online și vrei doar să ne aplauzi”), 50 lei – Suport Ticket (o intrare la orice piesă după reluarea stagiunii) și 500 lei – abonament nenominal (20 intrări la spectacole).

În toamnă vom avea cinci premiere, la care lucrăm deja textele în versiune online. Va trebui însă să ne căutăm alt sediu, fiindcă era imposibil să mai suportăm chiria la locația actuală, fără să avem venituri. Am returnat și circa 4.000 de euro din bilete deja vândute la spectacole anulate Bogdan Gagu, regizor, proprietar ”InDArt”:

Ajutor pentru actorii fără job

Există și inițiative speciale pentru a-i ajuta pe actorii independenți să treacă peste această perioadă, în care mulți, fără angajamente la teatre de stat, au rămas pur și simplu în aer din cauza stopării spectacolelor.

E vorba despre un proiect printre ai cărui inițiatori s-a numărat și Marius Manole și care vizează strângerea de fonduri pentru artiștii blocați în această perioadă. Toți banii strânși sunt direcționați spre plata chiriei pentru locuințele actorilor fără angajament. Platforma se numește actorindependent.ro, iar până în seara zilei de 14 aprilie se adunaseră 54.645 de lei, folosiți la achitarea a 20 de chirii.

Marius Manole s-a implicat în susținerea actorilor rămași fără venituri

Marius Manole face parte în prezent și din distribuția unui sitcom intitulat “Discutabil”, pe tema coronavirusului și a modului în care fiecare dintre noi ne raportăm la el, lansat recent în online, pe YouTube, în care joacă alături de alți 6 actori care-și interpretează fiecare rolul de acasă. Pe afiș se mai află Șerban Pavlu, Vlad Zamfirescu, Carmen Tănase, Medeea Marinescu, Nadiana Sălăgean și Kana Hashimoto.

80.000

de vizionări au strâns cele patru episoade din sitcomul ”Discutabil”, cele mai multe views având primul episod, 45.000

Încercăm să învățăm și să experimentăm. Vrem să ne dezvoltăm arhiva de spectacole pentru a putea funcționa și după pandemie. Lucrăm la o platformă pentru a putea prezenta producțiile online. Ne bucurăm și că am obținut de la proprietar o suspendare a chiriei pentru două luni la locația unde jucăm George Constantinescu, manager ”Teatrul de Artă”:

Nu am ieșit în online, pentru că îți trebuie un proiect absolut creativ pentru a fi un demers justificat. E greu pe repede înainte! Îți trebuie timp pentru așa ceva. Lucrăm deocamdată la niște proiecte de finanțare în această perioadă Radu Popescu, proprietar ”Teatrul Apropo”:

