Femeia care a descoperit că are cancer, cu ajutorul unui comentariu pe TikTok

Internautul i-a atras atenția asupra unei asimetrii vizibile la nivelul gâtului, sugerând că ar putea fi o problemă cu glanda tiroidă. În urma unui control medical, temerile utilizatorului s-au confirmat: Lee a fost diagnosticată cu cancer tiroidian.

„Oncologul meu a fost uimit că am descoperit problema atât de devreme”, a declarat Lee pentru The Guardian.

„Nu aș fi mers la medic dacă nu aș fi văzut acel comentariu”, a mai povestit ea. Datorită diagnosticului timpuriu, Lee a reușit să urmeze tratamentul necesar și, într-un an, a fost declarată vindecată de cancer.

TikTok, platforma care salvează vieți?

Cazul Malinei Lee nu este singular. Tot mai mulți utilizatori TikTok susțin că platforma îi ajută să identifice probleme medicale înainte ca acestea să fie diagnosticate oficial.

Algoritmul specific al aplicației le sugerează utilizatorilor videoclipuri care descriu simptome similare cu cele pe care le experimentează. Însă, uneori, sunt chiar alți utilizatori care observă semnele unor afecțiuni și le recomandă să consulte un medic.

Aceasta este și povestea lui Billie Jean Tuomi, cunoscută pe TikTok ca persoana care i-a comentat și a ajutat-o pe Malina Lee să-și descopere cancerul tiroidian. După ce a fost diagnosticată cu cancer tiroidian în 2012 și a urmat doi ani de tratament, Tuomi a decis să folosească experiența sa pentru a ajuta alte persoane.

„Este ceva ce nu încetezi niciodată să ai în minte”, a spus ea pentru The Guardian.

„Cu cât este diagnosticată mai devreme, cu atât este mai ușor de tratat. Așa că simt că este important să spun ceva atunci când observ ceva”, a mai povestit ea.

Semnele ascunse ale problemelor tiroidiene

Tuomi explică faptul că în timp ce urmărește videoclipuri pe TikTok, caută semne ale unor eventuale probleme tiroidiene, cum ar fi asimetria vizibilă sau o mărire anormală a gâtului. Atunci când observă ceva suspect, lasă un comentariu politicos, sugerând o analiză de sânge numită „panel tiroidian”.

Această analiză poate evidenția dacă glanda tiroidă este hiperactivă, inactivă sau dacă există anticorpi ce pot indica o afecțiune autoimună sau chiar cancer tiroidian.

Conform Asociației Americane de Tiroidă, adulților li se recomandă să-și testeze funcția tiroidiană o dată la cinci ani, începând de la vârsta de 35 de ani, iar cei care prezintă factori de risc ar trebui să facă teste anuale.

Datorită vigilenței sale, Tuomi susține că a ajutat cel puțin patru influenceri de pe TikTok să descopere probleme grave de sănătate, inclusiv pe Malina Lee.

„Dacă nu ar fi fost acel comentariu inițial, probabil că acum aș fi foarte bolnavă sau încă aș avea cancer”, a recunoscut Lee. „Practic, îmi datorez viața TikTok-ului acum”.

O misiune personală care inspiră

La rândul său, Malina Lee a început să fie mai atentă la semnele ce ar putea indica probleme tiroidiene la alți utilizatori. Într-un caz recent, un comentariu al său a determinat o persoană să își facă un control medical, care a dus la îndepărtarea unei glande tiroide mărite.

„A fost ca un efect de domino. Cineva mi-a spus amabil că aș putea avea o problemă, iar eu am făcut același lucru pentru altcineva”, a explicat Lee.

Deși este recunoscută pentru precizia observațiilor sale, Tuomi este precaută să nu își asume rolul unui medic. Ea încurajează utilizatorii să consulte profesioniști și să nu ia decizii doar pe baza comentariilor de pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, popularitatea sa online a atras atenția nedorită a multor persoane care îi cer sfaturi medicale, trimițându-i fotografii cu gâtul lor. Pentru a evita această presiune, Tuomi și-a schimbat numele de utilizator.

„Este amuzant, dar și trist. Arată cât de defectuos este sistemul american de sănătate, dacă oamenii caută sfaturi medicale pe rețelele sociale”, a spus ea.

Beneficii și riscuri ale diagnosticării online

Craig Mittleman, director al departamentului de servicii de urgență de la spitalul Lawrence + Memorial din Connecticut, a observat o creștere semnificativă în ultimii cinci ani a pacienților care vin cu diagnostice influențate de internet.

„Într-un fel, acest lucru le permite pacienților să fie mai informați și să pună anumite întrebări”, a explicat Mittleman. „Dar petrecem, de asemenea, mult timp dezmințind informații incorecte pe care pacienții le găsesc pe rețelele sociale”.

În timp ce platformele precum TikTok pot ajuta la depistarea unor probleme medicale, ele ridică și întrebări despre modul în care oamenii accesează și interpretează informațiile despre sănătate. Povestea Malinei Lee și a lui Billie Jean Tuomi arată că, deși rețelele sociale pot avea un impact pozitiv, acestea nu pot înlocui expertiza medicilor.

