Două persoane conduceau trotineta electrică surprinsă depășind mașina din Austria

Un incident ieșit din comun a avut loc în Klagenfurt, Austria, unde un bărbat de 34 de ani și o femeie de 31 de ani au fost opriți de poliție în timp ce se deplasau cu o trotinetă electrică cu o viteză de peste 70 km/h.

Cei doi au fost surprinși de camerele de supraveghere din trafic și opriți, ulterior de polițiști, după cum relatează portalul german de știri Heute.at.

Trotineta a reușit să depășească o mașină care mergea cu viteză

Femeia și bărbatul au fost observați de o patrulă pe strada Völkermarkter, în jurul prânzului, când au trecut de o intersecție spre Ebenthal, depășind limita de viteză permisă pentru astfel de vehicule.

Mai mult decât atât, în timp ce conduceau trotineta cu peste 70/km, cei doi austrieci au fost surprinși în timp ce depășeau o mașină.

Totuși, la polul opus se află cazul unui bărbat din Elveția. Acesta a condus o trotinetă electrică și a depășit limita legală de viteză cu doar 1 km/h și s-a ales cu o amendă de 7.000 de euro.

Care este viteza minimă pentru trotinetele electrice în Austria

În Austria, viteza maximă legală admisă pentru trotinetele electrice (E-Scooter) este de 25 km/h, iar puterea maximă a motorului electric este limitată la 600 W. Trotinetele care depășesc acești parametri tehnici sunt încadrate automat în categoria mopedelor (E-Moped), impunând permis de conducere, cască obligatorie și înmatriculare.

E-scooterele sunt încadrate oficial ca vehicule din categoria mijloacelor de transport micro-mobil, aplicându-li-se în principal regulile de circulație valabile pentru biciclete.

Ce reguli trebuie să respecte persoanele când merg cu trotinetele electrice

Circulația cu trotineta electrică se desfășoară obligatoriu pe pistele de biciclete, iar în lipsa acestora, pe carosabil. Deplasarea pe trotuare, alei pietonale și treceri de pietoni este strict interzisă.

În zonele pietonale, circulația este permisă doar acolo unde există o semnalizare rutieră explicită în acest sens. În aceste situații speciale, precum și în zonele de întâlnire sau pe străzile rezidențiale, conducătorii sunt obligați de lege să reducă viteza și să circule exclusiv cu viteza la pas, adică în ritmul pietonilor, relatează portalul

Două persoane nu au voie să circule simultan pe aceeași trotinetă

În privința altor condiții de utilizare și siguranță rutieră, limita legală privind alcoolemia pentru conducătorii de trotinete electrice este de cel mult 0,5 promile (g/l). Vârsta minimă legală de utilizare este de 12 ani, cu excepția copiilor de 9–10 ani care dețin un permis special de conducere a bicicletei.

Purtarea căștii de protecție este obligatorie pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani. Este interzis transportul pasagerilor, trotineta fiind destinată exclusiv unei singure persoane. Din punct de vedere tehnic, vehiculul trebuie dotat obligatoriu cu două sisteme de frânare independente, lumini (albă în față, roșie în spate), catadioptri reflectorizanți și un dispozitiv de avertizare sonoră.

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