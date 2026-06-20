Incidentul a avut loc pe 17 martie 2022, în jurul orei 11.00, când radarul a înregistrat o viteză de 51 km/h, după deducerea marjei obligatorii de siguranță de 5 km/h.

Sancțiunea inițială a fost una modestă, de 40 de franci elvețieni (aproximativ 43 de euro), însă trotinetistul a decis să conteste amenda, declanșând un lung proces juridic.

Astfel, conducătorul trotinetei electrice ar trebui să plătească aproape 7.000 de franci elvețieni după ce a contestat amenda inițială.

După ce a contestat sancțiunea, cazul a ajuns la tribunalul districtual, apoi la instanța cantonală, iar în final la Curtea Federală din Lausanne.

De fiecare dată, instanțele au menținut decizia inițială și au adăugat costuri suplimentare de judecată. În total, cheltuielile au depășit 7.000 de franci elvețieni (aproximativ 7.560 de euro).

Bărbatul a susținut că nu existau probe suficiente și că aparatul de măsurare ar fi fost folosit incorect. El a mai afirmat că vitezometrul său nu era iluminat, ceea ce îl împiedica să observe viteza reală.

De asemenea, acesta a invocat presupuse nereguli procedurale, inclusiv lipsa unui „interogatoriu încrucișat” și neprezentarea completă a probelor foto.

Curtea Federală a respins însă argumentele, precizând că măsurarea vitezei cu radarul este cea relevantă, nu indicațiile vitezometrului.

În final, instanța l-a obligat să plătească încă 3.000 de franci după ce a respins recursul, pe lângă amenda inițială de 40 de franci și cheltuielile de judecată de 3.840 de franci stabilite de către tribunalul cantonal.

Astfel, pe lângă amenda inițială, contestatarul a fost obligat să achite și costuri de judecată suplimentare, ceea ce a dus suma totală la aproximativ 7.000 de euro.

În final, instanța a respins și posibilitatea de a duce cazul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, considerând că este un litigiu minor.

„Cel puțin asta îi economisește niște bani”, notează publicația elvețiană.

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