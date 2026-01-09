Cum afectează frigul organismul

Reglarea temperaturii corpului este controlată de hipotalamus, o zonă a creierului responsabilă de funcțiile vitale.

Temperatura optimă a corpului se situează între 36,1°C și 37,2°C. Când aceasta scade, organismul începe să producă mecanisme de încălzire.

Expunerea prelungită la frig determină răcirea pielii, în special a extremităților, crescând riscul de hipotermie.

Aceasta poate favoriza apariția unor afecțiuni precum răceala, pneumonia sau tulburările de ritm cardiac.

Și în România temperaturile vor ajunge la -18 grade Celsius până marți dimineață.

Îmbracă-te în straturi pentru a păstra căldura

La temperaturi de îngheț, îmbrăcămintea în straturi este esențială. Stratul interior trebuie să absoarbă umezeala, cel din mijloc să izoleze termic, iar stratul exterior să protejeze de vânt și zăpadă.

„Purtarea straturilor de îmbrăcăminte ar trebui să fie aranjată astfel încât să ne simțim confortabil din punct de vedere termic, adică să ne ținem de cald indiferent de ceea ce facem”, spune dr. Paweł Lewek.

Medicul avertizează că transpirația în frig poate accentua senzația de răceală.

Nu uitați să purtați o căciulă, deoarece capul pierde căldură rapid.

Încălzitoarele de mâini, soluții rapide

Încălzitoarele de mâini și picioare sunt o soluție practică și accesibilă.

Ele funcționează pe bază de reacții chimice care produc căldură.

În lipsa acestora, o metodă simplă este plasarea mâinilor sub axile, considerate adevărate „noduri de căldură” ale corpului.

Tehnici de respirație din yoga care încălzesc corpul

Respirația influențează direct capacitatea organismului de a-și menține temperatura.

Tehnica „respirației în vază”, specifică practicii tummo, permite creșterea temperaturii corpului prin controlul respirației și al musculaturii abdominale.

„Studiile confirmă eficacitatea acestei tehnici”, spune Dr. Laura Stix, „în special în cazul degetelor de la mâini și de la picioare”.

O alternativă mai simplă este respirația ujjayi, cunoscută drept respirația „victorioasă”, care încălzește corpul din interior și este folosită inclusiv de sportivi.

Dieta potrivită pentru vreme rece

Băuturile și mâncărurile calde oferă un confort imediat. Ceaiurile, supele și infuziile nu doar încălzesc, ci ajută și la hidratare.

„Lichidul fierbinte eliberează căldură, care este apoi distribuită în tot corpul prin sânge”, explică dr. Paweł Lewek.

Dr. Laura Stix subliniază că alimentele bogate în calorii, în special grăsimile, contribuie la producerea de căldură: „De fiecare dată când mâncăm ceva, corpul nostru produce căldură”.

„Un gram de grăsime oferă 9 kcal, ceea ce ajută corpul să producă căldură”, adaugă ea.

Alcoolul încălzește sau doar creează o iluzie?

Deși alcoolul oferă senzația de căldură, acesta nu crește temperatura corpului. Dimpotrivă, poate afecta mecanismele de termoreglare.

„Alcoolul produce o senzație de căldură, care rezultă din vasodilatație”, explică dr. Lewek.

„Efectul de încălzire este doar aparent.”

În plus, consumul de alcool poate perturba capacitatea organismului de a se termoregla.

Mișcarea, cea mai eficientă metodă de încălzire

Activitatea fizică este considerată cea mai bună soluție pentru a te încălzi eficient. Mersul alert, săriturile ușoare sau exercițiile simple stimulează circulația și cresc temperatura corpului.

„Mișcarea este cea mai bună modalitate de a te încălzi eficient”, afirmă dr. Lewek.

„Nu numai că oferă confort termic, dar este și sănătoasă”.

Alte metode de încălzire

O baie caldă sau un duș realizat treptat poate ajuta la creșterea temperaturii corpului și la stimularea circulației.

Este important ca hainele umede să fie schimbate rapid pentru a preveni pierderea suplimentară de căldură.

Contactul uman este una dintre cele mai naturale metode de încălzire. Îmbrățișările nu doar transferă căldură, ci induc și o stare de bine.

„Îmbrățișarea, de exemplu, cu un ursuleț de pluș, este o modalitate excelentă de a te încălzi”, spune dr. Lewek.

„Se eliberează endorfine, iar persoana se simte liniștită”, explică dr. Lewek mecanismul îmbrățișării.

„În acest fel, îi liniștim pe copiii mici, dar putem împărtăși căldură și cu persoanele cu osteoartrită și cu oricine are mobilitate limitată.”

„La figurat vorbind, fiecare persoană este ca o baterie, deoarece generează căldură metabolică”, explică dr. Lewek. Acest gest simplu oferă nu doar căldură fizică, ci și beneficii emoționale prin eliberarea de endorfine.

