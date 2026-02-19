„Pentru 2026, țintim 68 de miliarde de dolari”, a declarat oficialul, subliniind avansul accelerat al Turciei pe scena globală. Dacă în 2017 țara se clasa pe locul 8 în lume la numărul de vizitatori, în 2024 urcase deja pe locul 4. La capitolul venituri din turism, Turcia a urcat de pe locul 15 în 2017 pe locul 7 în 2024.

Ministrul a evidențiat totodată diversificarea semnificativă a ofertei turistice: Turcia atrage tot mai mulți vizitatori nu doar pentru litoral, ci și pentru turism cultural și religios, ecoturism, arheologie, sănătate și wellness, gastronomie, croaziere, congrese sau sporturi de iarnă.

Proiecte emblematice precum „Patrimoniu pentru viitor” și „Muzeele de noapte” au transformat Turcia într-un model de succes la nivel internațional. În plus, campaniile de promovare digitală, precum miniseria „An Istanbul Story”, s-au bucurat de un succes remarcabil: un episod a atins 32 de milioane de vizualizări, iar chiar și cele mai puțin populare au trecut de 10 milioane.

Date-cheie din turismul turcesc în 2025:

număr de vizitatori: 63.941.000 (+2,7% față de 2024, +68% față de 2017)

venituri din turism: 65,231 de miliarde de dolari (+6,8% față de 2024, +109% față de 2017)

cheltuială medie per noapte: 100 de dolari (+3,6% față de 2024, +36% față de 2017)

Principalele piețe turistice pentru Turcia în anul 2025 au fost Federația Rusă (6,9 milioane de vizitatori), Germania (6,75 de milioane de vizitatori) și Marea Britanie (4,27 de milioane de vizitatori).

Și piețele din Europa de Est și-au menținut relevanța în turismul turcesc. Numărul turiștilor români a crescut ușor în 2025, ajungând la 1.174.607, față de 1.173.358 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de +0,11%. În cazul Republicii Moldova, evoluția a fost și mai semnificativă: 340.685 de vizitatori în 2025, față de 329.796 în anul precedent, adică o creștere de +3,30%.

