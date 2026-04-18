De la infrastructură esențială la clădire abandonată

Turnul de apă din Osterhofen, situat în districtul Deggendorf, domină de mai bine de 100 de ani peisajul localității. Cu toate acestea, în prezent, clădirea istorică nu mai atrage interesul cumpărătorilor.

Construcția, înaltă de aproximativ 40 de metri, este considerată atât un simbol al orașului, cât și un monument protejat, dar și o problemă financiară pentru proprietari.

Ridicat în 1908, turnul a fost mult timp o componentă esențială a sistemului de alimentare cu apă. Rezervorul său, cu o capacitate de 250 de metri cubi, amplasat la circa 20 de metri înălțime, asigura presiunea în rețea. Însă după modernizarea infrastructurii, instalația a devenit inutilă.

Pe 5 iulie 2023, autoritățile locale au oprit oficial funcționarea turnului. De atunci, rezervoarele sunt goale, iar sistemele – nefuncționale, însă costurile de întreținere continuă.

Turnul cu 10 camere se vinde la pachet cu un teren de 1.500 mp

Proprietatea este scoasă la vânzare pentru 900.000 de euro.

Pachetul include aproximativ 500 de metri pătrați, 10 camere, 93 de trepte și un teren de circa 1.500 de metri pătrați, iar autoritățile locale, prin primarul Thomas Etschmann, solicită viitorului cumpărător să prezinte un plan clar de utilizare.

Cu toate acestea, prețul este considerat de mulți exagerat, mai ales din cauza costurilor ridicate de renovare și a restricțiilor impuse de statutul de monument istoric.

Reacții critice: „Prea scump pentru ce oferă”

Mulți consideră că imobilul reprezintă mai degrabă o investiție riscantă decât o oportunitate.

Agentul imobiliar Oliver Herbst susține însă că suma de 900.000 de euro este un preț de pornire, iar ofertele sunt acceptate începând de la 500.000 de euro.

El a subliniat valoarea terenului și potențialul de transformare al clădirii. Potrivit lui Herbs, interiorul poate fi adaptat pentru diverse utilizări, precum locuințe, birouri sau spații comerciale.

Găsirea unui cumpărător nu pare complet fără speranță. Deși nu există încă un cumpărător confirmat, ar fi apărut câțiva potențiali investitori: un comerciant în domeniul mobilei, interesat de transformarea turnului într-un showroom, și un arhitect care ia în calcul amenajarea unui spațiu mixt – birou și locuință.

