De la infrastructură esențială la clădire abandonată

Turnul de apă din Osterhofen, situat în districtul Deggendorf, domină de mai bine de 100 de ani peisajul localității. Cu toate acestea, în prezent, clădirea istorică nu mai atrage interesul cumpărătorilor.

Construcția, înaltă de aproximativ 40 de metri, este considerată atât un simbol al orașului, cât și un monument protejat, dar și o problemă financiară pentru proprietari.

Ridicat în 1908, turnul a fost mult timp o componentă esențială a sistemului de alimentare cu apă. Rezervorul său, cu o capacitate de 250 de metri cubi, amplasat la circa 20 de metri înălțime, asigura presiunea în rețea. Însă după modernizarea infrastructurii, instalația a devenit inutilă.

Pe 5 iulie 2023, autoritățile locale au oprit oficial funcționarea turnului. De atunci, rezervoarele sunt goale, iar sistemele – nefuncționale, însă costurile de întreținere continuă.

Turnul cu 10 camere se vinde la pachet cu un teren de 1.500 mp

Proprietatea este scoasă la vânzare pentru 900.000 de euro.

Pachetul include aproximativ 500 de metri pătrați, 10 camere, 93 de trepte și un teren de circa 1.500 de metri pătrați, iar autoritățile locale, prin primarul Thomas Etschmann, solicită viitorului cumpărător să prezinte un plan clar de utilizare.

Cu toate acestea, prețul este considerat de mulți exagerat, mai ales din cauza costurilor ridicate de renovare și a restricțiilor impuse de statutul de monument istoric.

Reacții critice: „Prea scump pentru ce oferă”

Mulți consideră că imobilul reprezintă mai degrabă o investiție riscantă decât o oportunitate.

Agentul imobiliar Oliver Herbst susține însă că suma de 900.000 de euro este un preț de pornire, iar ofertele sunt acceptate începând de la 500.000 de euro.

El a subliniat valoarea terenului și potențialul de transformare al clădirii. Potrivit lui Herbs, interiorul poate fi adaptat pentru diverse utilizări, precum locuințe, birouri sau spații comerciale.

Găsirea unui cumpărător nu pare complet fără speranță. Deși nu există încă un cumpărător confirmat, ar fi apărut câțiva potențiali investitori: un comerciant în domeniul mobilei, interesat de transformarea turnului într-un showroom, și un arhitect care ia în calcul amenajarea unui spațiu mixt – birou și locuință.

La începutul lunii februarie, tot în Germania, autoritățile au scos la vânzare fosta închisoare din Neuburg an der Donau, o clădire cu o istorie de secole.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Parteneri
Trapperul care înjura România a făcut scandal monstru la Budapesta. Albert NBN: „Calmează-te, proastă nenorocită! O să fii cel mai viral porcușor în România!”
Adevarul.ro
Trapperul care înjura România a făcut scandal monstru la Budapesta. Albert NBN: „Calmează-te, proastă nenorocită! O să fii cel mai viral porcușor în România!”
Românul celebru care s-a mutat într-una dintre cele mai frumoase țări din lume. De ce a renunțat la România
Fanatik.ro
Românul celebru care s-a mutat într-una dintre cele mai frumoase țări din lume. De ce a renunțat la România
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cele mai frumoase imagini cu Giulia Anghelescu și fiul ei. Mika a împlinit 11 ani. „Ești bucățica noastră de bucurie”
Stiri Mondene 12:15
Cele mai frumoase imagini cu Giulia Anghelescu și fiul ei. Mika a împlinit 11 ani. „Ești bucățica noastră de bucurie”
Ce trebuie să faceți dacă vreți să mâncați mai puțin și să vă săturați mai repede. Mihaela Bilic vine cu soluția. „Nu vă fie teamă”
Stiri Mondene 11:30
Ce trebuie să faceți dacă vreți să mâncați mai puțin și să vă săturați mai repede. Mihaela Bilic vine cu soluția. „Nu vă fie teamă”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Şofer amendat pentru că poliţista s-a supărat pe el: "Aţi trecut pe galben" / "Era verde" / "Era galben, da?"
ObservatorNews.ro
Şofer amendat pentru că poliţista s-a supărat pe el: "Aţi trecut pe galben" / "Era verde" / "Era galben, da?"
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Mediafax.ro
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
17 locuințe sociale au fost înghițite de foc, la Orăștie! Ce se întâmplă cu locatarii în aceste momente
KanalD.ro
17 locuințe sociale au fost înghițite de foc, la Orăștie! Ce se întâmplă cu locatarii în aceste momente

Politic

Un deputat PNL s-a supărat că a primit ordin de mobilizare de la Armată: „Dacă nu mă prezint, risc închisoare 7 ani”
Politică 09:45
Un deputat PNL s-a supărat că a primit ordin de mobilizare de la Armată: „Dacă nu mă prezint, risc închisoare 7 ani”
Ministrul Florin Barbu se afișează cu o valiză Louis Vuitton de mii de euro: „E un cadou. Nu cunosc marca, nu știu cât costă”
Politică 07:30
Ministrul Florin Barbu se afișează cu o valiză Louis Vuitton de mii de euro: „E un cadou. Nu cunosc marca, nu știu cât costă”
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Cristi Chivu, erou la Milano după ce Inter a pus o mână pe titlu: „Ești iubit, Mister!”
Fanatik.ro
Cristi Chivu, erou la Milano după ce Inter a pus o mână pe titlu: „Ești iubit, Mister!”
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi