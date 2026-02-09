De la școală de echitație la închisoare

Ziduri groase, poziție excelentă și o istorie impresionantă. Fosta închisoare din Neuburg an der Donau, un oraș din landul german Bavaria va fi scoasă la vânzare printr-o procedură de licitație. Însă ceea ce poate părea o ofertă tentantă s-ar putea transforma rapid într-un coșmar pentru eventualii cumpărători.

Imobilul vine la pachet cu probleme serioase, potrivit jurnaliștilor Bild.

Regimul de protecție a monumentelor limitează drastic orice modificări, iar costurile pentru întreținere și renovare sunt ridicate. Ce se va întâmpla cu fostul penitenciar de lângă Ingolstadt este complet neclar.

Deocamdată nu există nici măcar un preț concret de vânzare.

Clădirea e veche de 450 de ani

Clădirea datează din anul 1577. La început a fost o școală de echitație, apoi depozit de cereale pentru iezuiți și pentru Ordinul de Malta. Din 1857, construcția a fost folosită ca închisoare.

În ultimii ani, aici erau încarcerați până la 73 de deținuți, care executau pedepse de cel mult trei ani. La 31 decembrie 2025, penitenciarul a fost închis.

Complexul include 27 de celule individuale și mai multe spații comune.

Zeci de mii de euro pe lună doar pentru întreținere

„Continuarea funcționării JVA Neuburg a. d. Donau, în cadrul unui concept modern pentru sistemul penitenciar bavarez și al unei administrări economice a bugetului, nu este oportună”, a declarat pentru Bild un purtător de cuvânt al Ministerului Justiției.

Potrivit acestuia, există și o „nevoie considerabilă de renovare și alte investiții”. Nici orașul Neuburg nu s-a arătat interesat. „Am avut un grup de lucru cu experți, inclusiv antreprenori din construcții, pentru a vedea dacă o utilizare ar fi fezabilă”, a explicat purtătorul de cuvânt Bernhard Mahler pentru aceeași publicație.

Mahler a continuat: „Numai întreținerea costă câteva zeci de mii de euro pe lună”. La acestea se adaugă restricțiile severe impuse de protecția monumentelor: „Protecția monumentelor interzice o transformare pe scară largă. De aceea am decis să renunțăm”.

Responsabilitatea pentru clădire aparține acum instituției „Immobilien Freistaat Bayern”. Purtătoarea de cuvânt Christina Nick a declarat pentru Bild: „În ceea ce privește utilizarea ulterioară, proprietatea este scoasă la vânzare în mod deliberat fără o destinație prestabilită”. Obiectivul este găsirea unei soluții „care să fie viabilă atât din punct de vedere urbanistic, cât și economic”.

Fostă închisoare transformată în hotel, la Kaiserslautern

În Kaiserslautern, în landul Renania-Palatinat, un astfel de proiect a reușit.

Acolo, o fostă închisoare a fost transformată într-un hotel, iar numele său este „Alcatraz”, o trimitere la celebrul penitenciar american de lângă San Francisco.

