Excelență în Medicină: UMFCD are 14 specialități pe locul 1



Ediția din acest an plasează UMFCD pe prima poziție dintr-un total de 52 de universități și organizații de cercetare evaluate la nivel național. Această clasare marchează un progres important față de anul 2025, când universitatea ocupa locul 1 în rândul instituțiilor de învățământ, dar se afla pe poziția a doua în clasamentul general, după Academia Română.

Analiza pe domenii evidențiază o dominație clară a UMFCD în sectorul medical din România. Universitatea ocupă locul 1 la nivel național în 14 specialități medicale, printre care se numără:

Cardiologie și medicină cardiovasculară



Chirurgie



Terapie critică și terapie intensivă



Gastroenterologie



Obstetrică-Ginecologie



Radiologie, medicină nucleară și imagistică



De asemenea, instituția a obținut locul 2 în 2 specialități: Sănătate publică și Anestezie Terapie Intensivă și medicina durerii și locul 3 în alte 4: Boli infecțioase; Oncologie; Pediatrie, neonatologie și sănătatea copilului; Psihiatrie și sănătate mintală.

„Rezultatul obținut de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București în ediția 2026 a clasamentului SCImago Institutions Rankings reprezintă o confirmare puternică a direcției strategice pe care am construit-o în ultimii ani, bazată pe excelență academică, cercetare relevantă și deschidere internațională, iar faptul că ocupăm astăzi prima poziție între toate cele 52 de universități și organizații de cercetare din România înseamnă nu doar o realizare de prestigiu, ci și o responsabilitate majoră. Acest rezultat reflectă efortul colectiv al întregii comunități universitare, cadre didactice, cercetători, studenți și personal administrativ, și în același timp confirmă că investițiile în cercetare, infrastructură și parteneriate strategice dau rezultate concrete și sustenabile pe termen mediu și lung”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul UMFCD.

Top trei național în SCImago Institutions Rankings

Clasamentul SIR este o evaluare anuală globală care analizează universitățile și instituțiile de cercetare pe baza a trei piloni principali: performanța în cercetare, inovația și impactul societal. Performanța actuală a UMFCD confirmă calitatea înaltă a corpului academic și contribuția majoră a universității la dezvoltarea științelor medicale.

După ascensiunea UMF „Carol Davila” din București pe primul loc, ierarhia la vârful clasamentului general din România s-a modificat astfel:

Locul 1: Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București – care a devansat liderul de anul trecut.

– care a devansat liderul de anul trecut. Locul 2: Academia Română – instituție care în ediția 2025 ocupa prima poziție în clasamentul general.

– instituție care în ediția 2025 ocupa prima poziție în clasamentul general. Locul 3: Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca – menținându-și statutul de instituție de elită, fiind urmată îndeaproape de alte centre universitare de tradiție, precum Universitatea din București și Universitatea Politehnica din București.

Performanța UMFCD este cu atât mai notabilă cu cât, în 2025, universitatea era deja pe primul loc în rândul universităților, însă la nivelul întregului sector de cercetare din România (care include și institutele Academiei) se afla pe treapta a doua. În 2026, consolidarea activității de cercetare și impactul societal au permis universității bucureștene să devină lider absolut în România.

UMF Carol Davila București figurează și în top 1000 al Times Higher Education World University Rankings 2026, situându-se în intervalul 801-1000.

În luna ianuarie 2026, UMFCD a a deschis prima etapă a dezvoltării unui amplu proiect dedicat formării și perfecționării resursei umane din sistemul de sănătate românesc, astfel un centru de excelență de 12,6 miloane de euro va fi destinat instruirii medicilor.





