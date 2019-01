Andreea Bălan n-a mai spus niciodată așa ceva! „Nu îmi vindecasem toate rănile copilărilei, căutam răspunsuri la foarte multe întâmplari din trecut”

Graviduța Andreea Bălan și-a deschis sufletul. Artista a explicat în amănunt cum s-a simțit în timpul primei sale sarcini și care este diferența față de cea de-a doua sarcină.

„Am convingerea că între minte și corp este o legătură profundă și că orice stare emoțională bună sau proastă se răsfrânge asupra corpului. Emoțiile negative pot crea boli, iar cele pozitive îți pot da un tonus excepțional și te pot menține fresh și young mult timp.

Dintodeauna mi-am dorit 2 copii și am vrut să fie o diferență mică de vârstă între ei, iar după 30 de ani, am simțit o dorință acută să fac primul copil deși știam că emoțional nu eram încă pregătită 100%.

Nu îmi vindecasem toate rănile copilarilei, căutăm răspunsuri la foarte multe întâmplări din trecut și mai aveam mult de lucru cu mine.

Totuși, atunci când am întâlnit persoana potrivită, pe George, am decis să concepem primul nostru copil. Am simțit că el va fi un tată bun pentru copiii mei și am avut convingerea că totul va fi bine.

Eram de 6 luni împreună, foarte îndrăgostiți, nu eram sudați bine ca și relație, abia ne cunoșteam, dar amândoi am făcut un „leap of faith” și am conceput un copil.

Nu am realizat în schimb că hormonii din sarcină accentuează ceea ce tu nu ai vindecat și încă de la începutul sarcinii am fost copleșită de emoții și de o sensibilitate aparte, iar toate aceste sentimente s-au transpus în fizic și de prin luna a-6-a am început să am o sarcină joasă cu risc de naștere prematură, iar în trimestrul 3 a trebuit să stau mai mult în pat/canapea și să nu fac niciun pic de efort.

Am realizat atunci că e nevoie de mult autocontrol ca să nu te lași copleșită de emoții și de multă putere pentru a face diferența dintre hormoni, emoțiile nocive din trecut și cele din prezent.

Astfel am continuat terapia, cititul, lucrul cu mine și la 2 ani distanță simt o schimbare majoră în evoluția mea ca om.

În momentul în care am decis să facem al 2-lea copil, m-am simțit mai pregătită, mai puternică și mai stabilă pe emoțiile mele ca niciodată.

Știam că de data aceasta voi avea un autocontrol foarte bun și că nu voi lasă niciun sentiment negativ să mă deranjeze.

Și cu stupoare am remarcat că da, funcționează. Cu cât ai o stare emoțională bună, cu atât sarcină evoluează foarte bine. Acum, nici urmă de sarcină joasă, oboseală, picioare umflate sau alte sensibilități emoționale. Am avut și am o sarcină atât de ușoară încât, spre surprinderea mea, am putut dansa până în 30 de săptămâni, față de prima sarcină, în care a trebuit să mă opresc la 26.

Nu am lăsat absolut nimic să me enerveze, deranjeze și să mă supere. Orice situație negativă am tratat-o cu indiferentă și nepăsare. Nu a contat decât starea mea de bine pe care am vrut să o transmit bebelinei. Iar kilogramele nu au nicio legătură, luând acum în greutate un pic mai mult că la prima sarcina și totuși mă simt mult mai ușoară și în formă.

Am ajuns la concluzia că trebuie neapărat să facem copii abia atunci când suntem vindecați de orice răni ale trecutului și că orice stare emoțională bună sau proastă se transminte corpului și inevitabil copilului din pântec”, a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea din luna martie a anului 2017. Cei doi au împreună o fetiță, Ella. Andreea Bălan este însărcinată cu cel de-al doilea copil, urmând să nască în luna martie a acestui an.

