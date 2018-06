Antena 1 a achiziționat licența formatului ”Nomads” | FOTO

Antena 1 a achiziționat licența formatului ”Nomads”, un reality show care combină abilitățile fizice și psihice ale concurenților, cu instinctul de supraviețuire și jocurile de strategie.

”Nomads” este un show de aventură și supraviețuire creat de Caracol Televisión și care a fost difuzat pentru prima dată sub numele de ”El Desafio” în Columbia, unde de aproape 15 ani a devenit o adevărată emblemă a prime time-ului.

În acest format, trei echipe compuse din vedete, dar și oameni obișnuiți, vor fi trimise într-o locație deloc confortabilă, unde vor fi supuse unor experiențe extreme, care le vor pune la încercare atât abilitățile sociale, cât și cele fizice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, fiecare echipă va trebui să își dovedească puterea de rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice.