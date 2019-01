„Am născut acum un an și 8 luni. Notoritatea m-a ajutat, apariția la Insula Iubirii. În decursul timpului am simțit fericirea. N-am simțit cu nimeni să ajung la căsătorie. Eu am noroc în alte lucruri, n-am putut să le am mereu pe toate. Am noroc de un copil minunat pe care mi l-am dorit. Eu sunt fericită așa cum sunt.”, a spus Bianca Roman, la Agenția Vip.

„Eu am cunoscut pe cineva nu neapărat pentru relație serioasă, nu m-am gândit că vreau să fiu cu el. Am rămas însărcinată, am păstrat copilul chiar dacă nu îl iubeam pe tatăl copilului meu. M-am debarasad de el. Nici pentr un copil nu pot să fiu cu cineva pe care nu-l iubesc.”, a mai spus Bianca Roman, la Agenția Vip.

