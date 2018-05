A fost tot timpul încrezătoare în forțele sale. Și a știut, potrivit propriilor sale mărturisiri, că poate dezvolta o super afacere, tocmai din felul său de a fi. Ana Morodan este în prezent antreprenoare de succes, primul blogger de stil personal din România. I se spune ”contesa”, termen folosit pentru prima oară chiar de un coleg de al său.

Ana Morodan este de profesie avocat și chiar a profesat în această meserie.

”Nu am visat în adolescență să fiu avocat. S-a întâmplat…A fost o consecință..Dar am știut tot timpul că pot face un super business din felul meu de a fi. La morgă nu am fost. Dar da, am și profesat ca avocat. Am fost și la tribunal. E foarte simpatic, doar că nu pot să port robe. Ceea ce fac acum mă reprezintă foarte bine, îmi dă ocazia să dezvolt bussinesul pe mai multe plaje și-mi dă libertatea de a-mi face singură programul, lucru care mi se pare minunat”, a adăugat aceasta.