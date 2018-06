Prezentatoarea de televiziune a dezvăluit, într-un interviu pentru emisiunea “Vorbește lumea”, de la Pro TV, pe ce a cheltuit primii bani pe care i-a cîștigat.

Vedeta a mărturisit că își aduce aminte perfect că și-a cumpărat o pereche de cercei.

“Mi-am cumpărat niște cercei. Îmi amintesc perfect. Și cu clipsuri, pentru că nu aveam găuri în ureche. Eu mi-am făcut găuri după 18 ani, pentru că tatăl meu nu era de acord să am găuri în urechi.

I-am cumpărat din banii pe care i-am primit de la un film în care am jucat când eram elevă la liceu. da, am jucat și într-un fil, acum nu puteți să știți chiar totul despre mine, să mai am și eu ceva secrete”, a declarat Andreea Esca.

Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România. Este prezentatoarea principalului jurnal de știri de la postul de televiziune Pro TV. În plan personal, Andreea Esca este căsătorită cu omul de afaceri Alexandre Eram și are doi copii: Alexia și Aris.

