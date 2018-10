„Eu am fost sportiv de mic. Am început în curtea bunicilor, unde am agățat în cui un sac de lână și mă visam boxer. Când am mai crescut puțin, am practicat «100 de metri sapă» și «cosit viteză». Nu pot să mă laud că am câștigat vreo medalie aici, deși jur că as fi meritat măcar un argint pentru bătături și dureri de șale! Când m-au dat la școală, aveam prea multă energie, așa că mi-am ocupat timpul cu fotbalul. Aici am luat campionatul dintre blocuri de mai multe ori și titlul de fotbalistul cu cele mai multe geamuri și faruri de mașini sparte. Pentru că eram așa periculos, tata m-a dat la karate. Karate Do, mai exact. Am practicat un an și m-a ajutat foarte mult. M-a disciplinat și mi-a întărit oasele. A urmat campionatul de handbal de la școală, am ajuns locul doi pe județ! Am practicat apoi rugby și lupte libere, fără performanțe notabile, ci doar cele 6 pătrățele de pe abdomen și pe care încerc acum, după 16-17 ani, să le fac din nou vizibile”, ne-a povestit prezentatorul de la PRO TV.

Chiar dacă are un mod amuzant de a-și povesti experiențele sportive, Daniel, care mai are pe fișa de post și rubrica meteo, fiind coleg de platou și de hartă cu Busu și Magda Pălimariu, iubește cu adevărat sportul! Merge cu regularitate la sala de fitness și cu cât se apropie finala „Ninja Warrior”, cu atât mai tare trage de fiare. Motivul: după ce se vor încheia filmările și producătorii îi vor ridica embargoul, are de gând să-și testeze limitele pe traseele încercate de concurenți.

