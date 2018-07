Ce spunea Raluca Moianu despre divorțul de Marius Ancuța. Cum a suportat fiica lor separarea | FOTO

Fosta prezentatoare de televiziune Raluca Moianu a fost căsătorită timp de 15 ani cu comentatorul sportiv Marius Ancuța, care a încetat din viață la 50 de ani, în urma unei boli necruțătoare. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Mara.

Marius şi Raluca s-au cunoscut în anii de liceu, prin intermediul fratelui ei, însă povestea lor de dragoste a debutat mai târziu, după ce au ieşit de pe băncile facultăţii. Marius Ancuța și Raluca Moianu au ajuns la separare după ce fosta vedetă de televiziune a fost surprinsă sărutându-se cu un alt bărbat, fotografiile făcute la acea vreme stârnind mare vâlvă.

Dup separare, Raluca Moianu explica cum a reușit să treacă peste divorț atât ea, cât și fiica lor, Mara, dar și în ce relații rămăsese cu Marius Ancuța.

„A fost o perioadă grea din punct de vedere emoţional. Doar timpul ne va spune dacă am luat deciziile bune”, spunea Raluca Moianu într-un interviu pentru okmagazine.ro

„Mara e un copil care a înţeles că părinţii ei se despart, dar rămân prieteni şi se ajută unul pe celălalt. Ştie că o iubim la fel de mult şi că ne străduim să nu simtă această despărţire prea tare”, adăuga ea.

„Nu e uşor să te desparţi de cineva după 15 ani, dar am făcut-o în linişte, pentru că nu avem nimic să ne reproşăm. Aşa am hotărât noi că e mai bine separaţi. Nu am avut nimic de împărţit. Fiecare are casa lui, maşina lui, firma lui, aşa că lucrurile sunt foarte clare între noi şi ne înţelegem aşa cum am stabilit', afirma fosta prezentatoare de televiziune pentru Ring.

„Avem un copil împreună şi ne concentrăm pe creşterea lui. Mara nu e prinsă la mijloc, amândoi clădim educaţia ei. Tati nu mai stă cu noi, dar ea înţelege. El vine pe la noi, se joacă şi ies împreună. Ea ştie că, dacă nu poate mami, vine tati şi o duce la şcoală, deci are o siguranţă din ambele părţi”, încheia ea.

