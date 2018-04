Ce știa Ionela Prodan despre boala ei. “Spunea că nu e adevărat, că fata ei nu o minte”

Ionela Prodan nu a știu niciodată de ce boală suferă cu adevărat. Fiica sa, Anamaria, i-a ascuns tot timpul adevărul.

Interpreta de muzică populară Ionela Prodan, care a murit în data de 16 aprilie, a fost răpusă de o boală cruntă la pancreas. Cu toate acestea, Ionela Prodan, care a fost înmormântată la Cimitirul Bellu din Capitală pe 19 aprilie, nu a știut niciun moment, până în clipa decesului, de ce suferea cu adevărat.

Potrivit revistei Viva, fiica sa, impresara Anamaria Prodan i-a ascuns adevărul. Ionela Prodan a știut doar că face analize și tratamente pentru că avea o pată pe ficat.

„În ultima lună, Anamaria a stat non-stop la spital, iar în ultimele trei zile nu a plecat decât să ia mâncare. A simțit că se apropie sfârșitul… Dacă pleca de lîngă ea, doamna Ionela intra în panică și o suna imediat de multe ori. A plecat pe lumea cealaltă fără să știe ce boală are. Ana nu i-a spus niciodată, chiar dacă, în ultimul an, a colindat toată lumea, la tratamente. În Cuba o lună, în Mexic o lună, în Turcia și în Germania.

Ea știa că merge să trateze o pată pe ficat. A vrut să o protejeze, să nu o sperie. De aici toate secretele și tot misterul. Dacă doamna Ionela auzea că are ceva mai grav, din presă sau de prin spital, spunea că nu e adevărat, că fata ei nu o minte. În urmă cu un an, medicii i-au zis Anei că mama ei mai are de trăit doar două săptămâni. Dar Ana a sperat până în ultima clipă. I-a spus că, indiferent ce se va întâmpla, nu o va durea niciodată nimic”, a povestit o sursă din anturajul Anamariei Prodan.

Impresara a fost nedezliptă de mama sa în ultimul an.

„A spus tuturor că a fost cel mai frumos an din viața ei. Că a trăit atâtea bucurii și atâtea emoții, lângă persona pe care a iubit-o cel mai mult pe lume. Acum Ana încă este în șoc, nu îi vine să creadă. Zi de zi au stat împreună și au spus că au recuperat toți anii în care nu au petrecut prea mult timp împreună”, a mai dezvăluit sursa respectivă.