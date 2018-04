Ionela Prodan a murit, după ce s-a luptat o perioadă lungă de timp cu o boală cruntă. Se pare că mama impresarei Anamaria Prodan avea probleme grave la pancreas, iar artista de muzică populară și-a petrecut ultima perioadă a vieții mai mult prin spitale.

Anunțul a fost făcut de fiica sa, Anamaria Prodan, pe Facebook.

Recent, artita Ionela Prodan a fost internată în stare gravă la Spitalul Elias din Capitală, având probleme la pancreas și la ficat. Medicii de la Spitalul Elias i-au făcut un set complet de analize, iar diagnosticul nu a fost deloc bun. În cele din urmă, familia a fost anunțată să se aștepte la ce e mai rău.

Starea de sănătate a femeii s-a deteriorat grav, în ultimele zile, iar boala pe care o avea o măcina și s-a extins, iar tratamentul nu mai dădea randament.

Ionela Prodan, care anul acesta a împlinit 70 de ani, este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară de la noi din țară.

De la începutul anului, interpreta de muzică populară Ionela Prodan a avut mari probleme de sănătate. În luna martie a acestui an, Ionela Prodan a fost internată de urgență la Spitalul Elias. Fiica sa cea mare, impresara Anamaria Prodan, le-a cerut în mod expres medicilor de acolo să nu ofere detalii despre problemele de sănătate ale mamei sale.

“Te prinde oboseala şi dacă nu cauţi să o păcăleşti puţin ca şi corp, atunci a trebuit să renunţ la carne, la cafea, la alcool.

Ajunsesem la 86 de kg, o enormitate. Primul om care m-a adus pe linia asta de ambiţionare a fost Oana Turcu. M-am uitat la nişte colege şi am spus că asta mă aşteaptă, așa voi arăta, am spus gata, viaţa mea se va schimba complet. Tutun niciodată, carne aşa… doar peşte, dar nu de crescătorie. Şi ouăle foarte ponderat, 2-3 ouă pe săptămână.

Am ajuns la 65, am slăbit vreo 25 de kilograme. Faptul că nu am făcut micşorare de stomac, mâncând puţin şi des, asta m-a adus în starea în care am ajuns să fiu mulţumită de mine. După ora 6 nu mai mănânc. Până la ora 10 mai beau apă”, a declarat Ionela Prodan, la Antena Stars.