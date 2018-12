„În seara asta m-am alăturat și eu fetelor :) Fetele sunt Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu de la Dăruiește Viață, așa îmi place să le zic eu, fetele:) Ele sunt oamenii minunați care strâng bani pentru primul spital oncologic pentru copii. Au strâns mai mult de jumătate, nu mai au mult, intrați pe site-ul lor sa donam fiecare cate putin, sa trimitem macar un sms de 2 euro, sa facem odata spitalul ala pentru copii, ca astia nu sunt in stare

O fată tare drăguță ne-a adus ceai.

Cu politiștii ne-am intretinut, au fost foarte ok.

Cu jandarmii n-am avut de-a face.

Tudor (Chirila) a avut concert la Bacau, dar mâine va fi sigur în Piata Victoriei.

MAINE VOM FI MUUULT MAI MULȚI !

Ăștia au dat ordonanța care ne poate băga în criză și de n-ar veni vreo criza mondiala (iar ea va veni, din pacate) și sunt zile speciale acum la sfârșit de an, zile in care ne gandim la mortii Revolutiei, la morții noștri, ei sunt ai noștri, ai tuturor. Le vom striga maine numele tuturor. Măcar atât sa facem pentru ei, în memoria lor !”

Tudor Chirilă a fost prezent marți seară în Piața Victoriei din Capitală. Artistul a protestat și luni seara, pe 17 decembrie, în Piața Victoriei împotriva unei eventuale Ordonanțe de Urgență a Guvernului (OUG) privind amnistia şi graţierea.

„Eu îmi cer iertare lui Tudor Chirilă că nu pot fi zilele astea în piață, am pe cineva bolnav acasă și nu pot pleca. În weekend, însă, voi găsi o soluție și voi veni. Iartă-mă, Tudor, mă simt vinovată. (…)”, i-a transmis zilele trecute Cristina, lui Tudor Chirilă.

