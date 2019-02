Oana Roman a fost una dintre numeroasele vedete care au fost prezente la ziua de naștere a Adelinei pestrițu, care sâmbătă, 2 ianuarie, și-a aniversat ziua de naștere. Bruneta a împlinit 32 de ani și a sărbătorit la un salon de lux din Capitală.

Pentru petrecere, Oana Roman a ales o rochie de culoare neahră, scurtă, din danteală, însă ceea ce a uimit pe toată lumea a fost încălțămintea purtată de vedetă. Aceasta a purtat o pereche de cizme viu colorate. Cei mai mulți dintre internauți s-au întrebat dacă este vorba de cizme sau de o pereche de ciorapi foarte colorați.



„Nu am înțeles ce sunt alea. Cizme sau ciorapi?”, „dacă încălțai în picioare niște săndăluțe elegante, pe bune erai bombă”, „Rochia cu cizmele cu… Nicio treabă, cerceii la fel… Pe bune???”, „Nu ai stil”, „un așa make-up plus coafura le-ai asortat la o rochie atât de ieftină, plus cizmele! Cu părere de rău, o alegere foarte proastă ce ține de vestimentație!”, au comentat internauții ținuta aleasă de Oana Roman.

„Deci eu nu mă îmbrac pentru părerea altora! Punct!”, a venit replica Oanei Roman.

Ulterior, vedeta a transmis un mesaj pe contul său de Facebook:

„Aproape 43. Și parcă mai încrezătoare ca niciodată!”.

