Miercuri seară, într-un club bucureștean, artista s-a numărat printre manechinele care au prezentat piese de lenjerie intimă din noua colecție a unei tinere creatoare de modă. Solista, o femeie ce emană încredere în sine, a demonstrat că poate arăta bine și la vârsta sa, etalând forme de invidiat, pe care și le întreține cu multă mișcare.

Daniela are 50 de ani și e mama unei fetițe de 8 ani, dar nu se lasă învinsă de trecerea timpului. Spune că nu ține diete drastice, e dependentă de sport, are o viață sexuală activă și susține că arată bine și pentru că are o moștenire genetică bună.

Daniela Györfi a defilat în lenjerie intimă, la 50 de ani

Sunt mulțumită de cum arăt, am încredere în mine și le sfătuiesc pe toate femeile să găsească aceeași încredere în ele, să nu fie complexate, chiar dacă au un pic de burtică, celulită', ne-a mărturisit Daniela, o persoană mereu sinceră și a cărei atitudine surprinzător de sexy a fost evidențiată pe tot parcursul evenimentului.

Cântăreața ne-a povestit că, atunci când timpul îi permite, face tratamente corporale non-invazive, anticelulitice și mănâncă ușor. Are o alimentație bazată pe fructe și legume, iar asta o ajută să-și păstreze greutatea constantă: 50 kg. Exact câți ani are.

Daniela e motivată să facă multă mișcare la sală și pentru că are probleme cu spatele, din cauza zecilor de ore petrecute săptămânal în automobil, în drumuri spre și de la concerte, dar și din cauza tocurilor.

La sexy prezentare, Daniela a fost însoțită și încurajată discret de George Tal, tatăl copilului său și bărbatul care-i este alături de 12 ani. Cei doi au declarat din nou că n-au de gând să se căsătorească, nu pentru că nu ar avea o relație frumoasă, ci pentru că vedeta nu se mai vede mireasă. Dacă n-am făcut nunta când a trebuit, acum nici nu se pune problema. În fond, nu știu ce ar schimba între noi', crede ea.

CITESTE SI:Oana Sîrbu strigă „adunarea' la întâlnirile absolvenților de liceu. „Întotdeauna închei cu melodia «Ani de liceu»'