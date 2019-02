A doua semifinală Eurovision România are loc duminică, în Arad

Pe scena amenajată în Sala Sporturilor „Victoria”, vor intra în competiție Ielele – 2 Gents, Tears – Georgy, Right now – Olivier Kaye, Discrete – Xonia, Make me your man – TWM, Give up now – Johnny Bădulescu, High heels on – Echoes, Your journey – Aldo Blaga, Daina – Letitia Moisescu & Sensibil Balkan, Dear father – Laura Bretan, On a Sunday – Ester Peony, Renegades – Linda Teodosiu.

Telespectatorii vor afla duminică, în direct, la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD şi pe TVR+, de la ora 21.00, cine sunt câștigătorii semifinalei de la Arad, din show-ul prezentat de Ilinca Avram şi Aurelian Temișan. La finalul concursului, întâlnirea culturilor dă muzicii ritm și culoare, iar tensiunea jurizarii se risipește pe acorduri de muzică italiană: Alessandro Canino susține recitalul serii, alături de trupa Hit Italy.

Pe scena Eurovision România, șlagărul „Dacă pleci” devine „Vai da lei”

Devenit celebru pentru hituri precum „Brutta”, „Tu, tu, tu” sau „Crescerai”, care i-au marcat participarea la Festivalul Sanremo în anii ’90, Alessandro Canino a fos distins cu numeroase premii și a reprezentat Italia la festivaluri internaționale de muzică. Albumul „I', prin care a revenit în lumina reflectoarelor în 2013, i-a adus premiul Leul de Aur la Veneția, iar din 2018, s-a alăturat proiectului Hit Italy, alături de fiica sa, Guya.

Pe scena arădeană, artistul italian va interpreta „Brutta”, „Tu, tu, tu”, noul hit al trupei – „Il nostro amore perfetto”, în duet cu Guya, dar și versiunea italiană a șlagărului „Dacă pleci”, un cadou pe care Alessandro Canino l-a pregătit pentru publicul din România.

Din 12, rămân cel mult 6

Juriul național, format din Mugurel Vrabete, Mihai Georgescu (Miță), Crina Mardare, Adi Cristescu și Andy Platon, va avea dificila sarcină de a alege cel mult cinci piese pentru finală, iar publicul, încă una. Misiunea celor cinci jurați se va încheia după ce vom afla numele pieselor care vor concura în Marea Finală, urmând ca, pentru ultimul act al Selecției, să predea ștafeta juriului internațional.

